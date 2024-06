“Potenziamento Espressivo”: ad Albenga al via un progetto formativo dedicato agli adolescenti

Albenga. A settembre ad Albenga nasce il progetto “Potenziamento Espressivo”, un percorso formativo e laboratorio esperienziale per sviluppare il potenziale degli adolescenti. L’obiettivo è facilitare l’espressione dei talenti e affrontare ostacoli personali.

“L’adolescenza – spiega il promotore del progetto Angelo Cattaneo, formatore e counselor – è una fase di grandi cambiamenti, in cui i giovani esplorano l’autonomia, il potere creativo e il desiderio di affermazione. È un periodo caratterizzato da curiosità e trasformazioni significative nelle relazioni e nei comportamenti”.

Il corso si svilupperà attraverso diverse aree di intervento: ascolto del corpo, presenza mentale e determinazione, comunicazione non violenta, realizzazione di obiettivi. stabilire confini, superare la paura del rifiuto, costruire relazioni significative e sviluppare l’intuizione.

Il programma si svolgerà da ottobre 2024 a maggio 2025, con incontri due sabati al mese per un totale di 4 ore. Gli orari sono suddivisi in due fasce: dalla terza media alla terza superiore dalle 9.00 alle 11.00 e per la prima e seconda media dalle 11.30 alle 13.30. Ogni gruppo di lavoro sarà composto da un massimo di 20 partecipanti. Le attività avranno luogo in via Papa Giovanni XXIII n.162 ad Albenga.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.joytrainer.it.