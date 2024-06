Pontinvrea, eletto Matteo Camiciottoli: è sindaco per la quarta volta

Pontinvrea. Matteo Camiciottoli, sindaco uscente di Pontinvrea, è stato riconfermato e inizia così il suo quarto mandato. Ha sfidato il candidato di “Pontinvrea Rinasce – Insieme si può”, Mauro Tortarolo.

La lista “Siamo Pontinvrea” di Matteo Camiciottoli ha ottenuto 322 voti per il 61,16 per cento dei voti, mentre la lista “Pontinvrea Rinasce Insieme si può” di Mauro Tortarolo 196 voti per il 37,84 per cento dei voti.

“Abbiamo vinto alla grande e non avevamo dubbi – ha detto Camiciottoli – perché non abbiamo mai promesso cose irrealizzabili. Ora archiviamo una campagna elettorale discutibile e pensiamo di nuovo al bene del nostro paese. Da domani ci metteremo subito al lavoro per proseguire l’impegno della nostra amministrazione e realizzare il nostro programma”.

Sostenuto dalla lista “SiAmo Pontinvrea”, formata da: Laura Arnoldo, Alessio Badano, Rosanna Calcagno, Giorgio Cazzola, Silvia Grazioli, Claudio Lodigiani, Fulvio Marenco, Veronica Parodi, Renato Patrone, Alice Pedemonte.