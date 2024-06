Polizia stradale, Giuseppe Rappa lascia il comando dopo 40 anni di servizio

Cambio al comando della Polizia stradale di Savona: dal 1 giugno il commissario della Polizia di Stato Giuseppe Rappa andrà in pensione dopo 40 anni di servizio. Al suo posto arriverà Giuseppe Fusco, attuale vice comandante provinciale e già alla guida della sezione albenganese.

In precedenza dal 2009 al 2017 ha comandato al Sottosezione Polizia stradale di Ge-Sampierdarena, successivamente ha svolto servizio presso il Centro Operativo polizia Stradale di Genova. Ha vissuto il grave evento del crollo del ponte Morandi e ha collaborato per la realizzazione di soluzioni viabilistiche in assenza del percorso autostradale interrotto sino alla realizzazione del nuovo Ponte San Giorgio.

Dal 5 settembre 2022 al 31 maggio 2024 ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Sezione Polizia stradale di Savona, quale responsabile a livello provinciale. Quest’ultimo incarico è stato un po’ un ritorno alle origini perché nel 1985 ha svolto servizio presso il Distaccamento di Carcare.

Dal 2017 al 2023 ha partecipato a numerose commissioni presso le prefetture di Genova e Savona, in particolare per la redazione di piani di emergenza viabilistica.

Nel 2017 il Ministero dell’Interno gli ha stato riconosciuto un “Elaborato Originale”, nell’ambito dell’ Osservatorio incidenti stradali per la Città metropolitana di Genova, i cui contenuti hanno contribuito alla realizzazione di interventi sulla viabilità urbana utili per la sicurezza stradale, con il successivo sviluppo di analogo progetto nel 2018, esteso a ad altri comuni della Provincia di Genova.

“Il mio lavoro non si basava solo sulle cosiddette “multe”, ma anche sul soccorso all’utente e purtroppo la gestione degli incidenti stradali. Sono tanti i giovani a cui ho ritirato la patente, ma sono troppi quelli a cui non ho potuto farlo perché sono state vittime di9 incidenti stradali” ha detto Rappa.

“Mi dispiace non esser più al servizio del cittadino, ma giunge il tempo di riposare anche per i poliziotti” conclude l’ormai ex comandante in pensione.