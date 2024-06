Polizia di Stato, settimana di controlli in tutta la provincia: un 52enne ammonito per minacce e violenza domestica verso la moglie

Savona. Nell’ottica della costante attenzione alla prevenzione realizzata dal questore di Savona e potenziata ulteriormente, durante la settimana appena trascorsa la Polizia di Stato ha realizzato diversi servizi di controllo del territorio tra la città capoluogo e l’estremo ponente della provincia. I servizi hanno visto impiegati i poliziotti delle Volanti, del commissariato di Alassio e del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova.

Nella settimana dal 27 maggio al 2 giugno in totale sono state identificate 1.110 persone e controllati 400 veicoli, sette sono state le persone segnalate all’autorità giudiziaria.

Sul fronte dei provvedimenti di prevenzione, il questore ha emesso nei confronti di 52enne un ammonimento per minacce e gravi condotte di violenza domestica nei confronti della moglie. L’ammonito è stato invitato formalmente a recarsi presso il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (Cipm) di Albenga per intraprendere il percorso trattamentale integrato, in esecuzione del protocollo Zeus, finalizzato a far acquisizione al soggetto maltrattante la consapevolezza del disvalore delle proprie azioni e ad abbattere le recidive degli episodi di violenza.

Come di consueto, i servizi di prevenzione quotidiani sono affiancati dalle specialità della Polizia di Stato, ed hanno realizzato, questa settimana, oltre 600 controlli a veicoli, identificando più di 2.000 persone.

Questa settimana, il potenziamento dei controlli ha permesso un ulteriore incremento, sono ben 3.200 le persone identificate, di cui tredici segnalate all’autorità giudiziaria.

I controlli proseguiranno anche per le prossime settimane per garantire a tutti sicurezza in città.