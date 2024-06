Podismo, sei Albenga Runners al via della Cortina Dobbiaco Run

Cortina d’Ampezzo. Cortina Dobbiaco Run “Across the Dolomites”: torna domenica 2 giugno una delle gare più attese nel calendario podistico nazionale. Partenza da Cortina d’Ampezzo ed arrivo a Dobbiaco: ecco il percorso della classica Cortina Dobbiaco Run 2024 che, arrivata alla 24ª edizione, impegnerà gli appassionati della corsa il 2 giugno 2024.

La competizione internazionale si svolgerà lungo il percorso di 30 km lungo l’ex ferrovia che. Il tracciato ripercorre il percorso della ex-ferrovia che un tempo collegava la località bellunese con quella altoatesina, attraverso paesaggi mozzafiato.

La Cortina-Dobbiaco Run parte dal centralissimo e famoso Corso Italia di Cortina alle ore 09.30. Una corsa che si conclude dopo 30 km, tra paesaggi immersi nella natura incontaminata, ponticelli e gallerie, a Dobbiaco. Un percorso affascinante che si snoda tra le Dolomiti in leggera salita fino a raggiungere il Passo Cimabanche (1.530 m, altezza massima del tracciato), che divide le due località, e poi in discesa verso il lago di Landro, da dove poco dopo si possono ammirare le imponenti Tre Cime di Lavaredo. Continuando la discesa si troverà un’altra bellezza alpina, il lago di Dobbiaco a pochi chilometri dal traguardo, che come da tradizione, è posto nello splendido Parco del Grand Hotel.

Anche quest’anno la gara ha raggiunto il numero massimo di iscritti, da Corso Italia a Cortina d’Ampezzo partiranno 2000 runner ognuno con i propri sogni, speranze e tanta voglia di divertirsi. Gli Albenga Runners saranno presenti al via con ben sei atleti: Silvia Vaghini, Gabriella Lavezzo, Mauro Geddo, Bartolomeo Moraglia, Massimo Falone e Paolo Gambarelli.