Pnrr e sanità, Regione: “Classificazione interventi prende come criterio la natura del prodotto finale”

Liguria. In merito al focus inserito nel nuovo Documento di economia e finanza regionale, approvato la settimana scorsa in Giunta, che vede un impatto complessivo sul Prodotto interno lordo della Liguria pari a 5,09 miliardi, ovvero circa 850 milioni garantiti in Liguria dal Pnrr e dal Piano nazionale complementare, ma con interventi che riguarderebbero la Sanità solo per il 2%, la Regione Liguria precisa che “nell’ambito della simulazione svolta, la classificazione degli interventi PNRR/PNC non prende come criterio la finalità dell’investimento ma la natura del prodotto finale”.

“Ad esempio, un investimento di 10 milioni per la produzione di un nuovo software informatico per un ospedale non è classificato come spesa sanitaria, ma come spesa per prodotti informatici. Così come l’ipotetica costruzione di una nuova struttura ospedaliera non è classificata come spesa sanitaria ma come spesa in costruzione. Tale approccio è essenziale per stimare correttamente l’attivazione economica derivante da questa mole di investimenti”, spiegano.

“La ripartizione delle risorse non si riferisce quindi al settore di investimento, ma alla classificazione economica dei prodotti realizzati da ciascun intervento programmato. Gli oltre 300 milioni di investimenti della missione 6 in capo a Regione sono pertanto distribuiti anch’essi secondo questa logica: da ciò deriva l’apparente basso valore della quota per la Sanità”, concludono.