Cairese in finale playoff nazionali: c’è il Terni FC tra i gialloblù e la Serie D

CAIRESE 2 (6) (80′ Garbarino, 88′ Fancello) vs MAPELLO 0 (1)

90+4′ Finisce qui! È festa per la Cairese, battuto 2-0 il Mapello. Sarà finale playoff per i gialloblù.

90′ Gjataj al posto di Graziani, 60 secondi più recupero per il numero 15.

88′ Fancello in rovesciata! 2-0 Cairese, ancora su sviluppo di calcio d’angolo. Una perla del 16 che con l’acrobazia chiude i conti.

86′ Anche Delishi entra in partita, spazio per lui in questo finale: esce Turone.

84′ Altra modifica per Gandolfo: in campo Chiarlone, esce Sogno. Intanto ci riprova Haoufadi, ma il suo tentativo finisce di nuovo a lato.

81′ La Rosa per Silvestri, seconda sostituzione nelle file dei padroni di casa.

80′ Vantaggio Cairese! Corner dalla destra, sponda di testa di Fancello, ribattuta in rete di Garbarino. I gialloblù legittimano il passaggio del turno con la rete del numero 2.

79′ Palla-gol per Sogno, provvidenziale l’intervento del difensore che devia in corner. Il tiro del 9 era da posizione ravvicinata.

75′ Chiaramente le ripercussioni dell’espulsione non sono su questa gara ma su quella di settimana prossima. La Cairese dovrà affrontare il Terni senza il suo numero 11.

73′ Rosso per Hernandez! Doppia ammonizione nel giro di pochi minuti, decisivo un intervento ingenuo dell’11 che finisce anzitempo la sua partita.

70′ Cartellino giallo per Hernandez, primo ammonito lato Cairese. Continua, intanto, a viaggiare a ritmo decisamente blando questa semifinale di ritorno.

65′ Modifica anche nel Mapello: comincia la partita di Salvi, termina quella di Vaglietti.

62′ Fuori Thomas Graziani, dentro Facello: questo il primo cambio del match.

59′ Rivedibile, per usare un eufemismo, il mancino di Haoufadi. L’11 ospite cerca la conclusione a giro, la sfera finisce abbondantemente sul fondo.

57′ Ammonito mister Paredi: il tecnico del Mapello chiedeva a gran voce un fallo per la sua squadra.

55′ Termina altissima la punizione di Ferrari dalla media distanza, tiro che non crea nessun problema a Scalvini.

51′ Giallo per Maj, intervento in ritardo su Gabriel Graziani. Primo cartellino della gara.

49′ Sta andando in scena il più classico dei “0-0 ha vinto la noia”, ma del resto alla Cairese l’andamento del match non crea problemi. La sensazione è che i gialloblù siano già in modalità “risparmio energetico” pensando alla finale di andata.

Comincia la ripresa! La Cairese è a 45 minuti dalla finale nazionale dei playoff.

Secondo Tempo

45+1′ Finisce un tutt’altro che brillante primo tempo al Cesare Brin di Cairo. Finale playoff sempre più vicina per i valbormidesi.

41′ Su palla inattiva il primo pericolo provocato dagli ospiti: colpo di testa di Rota che termina alto.

38′ Poca la qualità mostrata dai lombardi in questo primo tempo, di fatto mai impegnata seriamente la difesa gialloblù. Tanti palloni sporchi in un match ancora bloccato.

31′ Crossa Sassari dalla corsia di sinistra, pescato il colpo di testa di Hernandez che non trova la porta per pochi centimetri.

27′ Rumoreggia la panchina del Mapello, richiesto un cartellino a Graziani. Fino a questo momento pochi fischi da parte del direttore di gara.

21′ Fase equilibrata del match, nessuna occasione da rilevare in questi ultimi minuti. Per il Mapello sarebbe stato fondamentale sbloccare il risultato nella prima parte di gara ma ora, invece, l’impresa diventa ancora più ardua.

16′ Golosa chance in contropiede per i padroni di casa con Silvestri che serve Thomas Graziani. L’8, però, non controlla bene e conquista solo una rimessa laterale.

13′ Decisamente più Cairese in questo avvio, prova adesso a tenere il possesso il Mapello.

8′ Ambizioso destro di Sassari, pallone colpito con il collo esterno che si spegne sul fondo. Rimane in avanti la Cairese che ci riprova con Sogno, Genini devia in corner.

3′ Tre minuti esatti, primo brivido: recupero alto di Gabriel Graziani che arriva al tiro ma chiude troppo con il destro, palla sul fondo.

Si parte!

Primo Tempo

Le formazioni ufficiali:

Cairese: 1 Scalvini, 2 Garbarino, 3 Turone, 4 Boveri, 5 Lazzaretti, 6 G. Graziani, 7 Sassari, 8 T. Graziani, 9 Sogno, 10 Silvestri, 11 Hernandez. A disposizione di mister Stefano Gandolfo (Boschetto squalificato): 12 Canonica, 13 Montano, 14 La Rosa, 15 Gjataj, 16 Facello, 17 Bogarin, 18 Anselmo, 19 Delishi, 20 Chiarlone.

Mapello: 1 Genini, 2 Corna, 3 Benedetti, 4 Baggi, 5 Maj, 6 Rota, 7 Vaglietti, 8 Ferrari, 9 Bonacina, 10 Bugada, 11 Haoufadi. A disposizione di mister Marco Paredi: 12 Togni, 13 Capelli, 14 Ruggeri, 15 Beu, 16 Salvi, 17 Zambelli, 18 Rocca, 19 Ghisleni, 20 Ghisalberti.

La terna arbitrale è guidata da Marco Melloni della sezione di Modena, con il supporto degli assistenti Alessandro Caricati (Conegliano) e Gabriele Fracasso (Torino)

Cairo Montenotte. Il viaggio in Lombardia della Cairese è stato impeccabile: 1-4 rifilato al Mapello e finale ad un passo. Dunque, difendere il vantaggio dell’andata significherebbe per i gialloblù disputare l’ultimo atto dei playoff nazionali, per tenere accesa la fiamma Serie D. I gemelli Graziani, Hernandez e Turone hanno deciso la sfida di settimana scorsa e ora per i ragazzi di mister Boschetto c’è da completare l’opera.

Difficile, quasi impossibile, la rimonta del Mapello che ha bisogno di una vera e propria impresa per ritornare in gioco. Infatti, risultando ancora valida la regola dei gol in trasferta anche un successo per 0-3 non basterebbe. Insomma, la Cairese è vicinissima al traguardo finale dove affronterebbe il Terni FC, disputando in casa la sfida di andata.