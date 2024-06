Pietra Ligure, tamponamento sulla via Aurelia: traffico in tilt

Pietra Ligure. Si è verificato intorno alle ore 18.40 l’incidete sulla via Aurelia a Pietra Ligure tra un’auto Saab (con targa tedesca) e una Ford Ka che è finita contro un muretto.

Il tamponamento sembrerebbe avvenuto, dalle prime ricostruzioni e ancora in fase di accertamento, perché la Ford Ka stava cercando di girare per entrare in una zona dedicata ai parcheggi (ma in realtà la manovra non era consentita) e l’auto dietro non è riuscita ad evitare l’impatto, complice il traffico intenso dato l’orario di rientro.

I protagonisti del tamponamento, dalle prime informazioni, stanno bene e non hanno riportato grosse ferite.

L’incidente ha causato disagi alla viabilità considerato il fatto che è domenica ed orario di rientro dal weekend al mare verso le proprie abitazioni. Un finesettimana da pienone, nonostante il maltempo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Pietra Ligure.