Pietra Ligure, riqualificazione della zona di Sant’Anna: ecco il nuovo parcheggio

Pietra Ligure. Taglio del nastro questo pomeriggio a Pietra Ligure per il nuovo parcheggio situato in piazza Aldo Moro, uno degli interventi di riqualificazione cittadini che si inserisce nel restyling complessiva della zona di Sant’Anna, di proprietà della parrocchia San Nicolò dove a breve sorgeranno nuovi campi da padel e anche un nuovo market.

L’amministrazione comunale pietrese ha portato avanti il progetto e i lavori, con l’obiettivo di rendere operativa la nuova area park per l’inizio dell’estate e l’arrivo dei maggiori flussi turistici, in una parte strategica della località pietrese.

Alla presenza del sindaco Luigi De Vincenzi, del parroco don Giancarlo Cuneo e gli esponenti della giunta comunale, l’apertura ufficiale del nuovo parcheggio: “Numerosi stalli destinati alla sosta, mancano ancora alcuni dettagli sul verde e gli arredi urbani, ma volevamo già renderlo fruibile per la stagione estiva”.

“Un intervento che restituisce qualità di vita e residenzialità a tutta la zona cittadina e siamo felice di aver concluso quest’altra opera a beneficio della comunità” ha concluso il primo cittadino pietrese.

In tutto 86 posti auto, di cui cinque per disabili e uno per autobus, a contorno 17 alberi di canfora. I lavori per il nuovo parcheggio rientrano nelle opere di sistemazione dei parcheggi pubblici in attuazione del progetto di demolizione con ricostruzione e ampliamento dello stabile in via Oberdan 10, dal valore complessivo di 170 mila euro.

La riqualificazione dell’ex impianto sportivo del Sant’Anna e la nuova struttura che ospiterà un supermercato è di competenza della parrocchia pietrese come titolare delle aree.