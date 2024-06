Pietra 2024, Carrara: “De Vincenzi scappa dal confronto pubblico. Forse ha paura? Perché non risponde?”

Pietra Ligure. “Il 31 Maggio scorso il candidatosSindaco De Vincenzi è stato sfidato pubblicamente dal candidato sindaco Mario Carrara ad un confronto diretto ‘all’americana’, faccia a faccia, di fronte a tutti, al cinema teatro o in piazza, affinché possano essere messe a confronto le loro posizioni sugli aspetti programmatici più importanti, se non ”fondamentali’, per l’avvenire della città”. Lo fa sapere, in una nota, la Lista Indipendente Mario Carrara Sindaco.

“Dal momento che esiste l’elezione diretta dei Sindaci, il confronto ‘faccia a faccia’ si è sempre fatto – spiegano -. A Pietra Ligure, nelle ultime elezioni del 2019, quando i candidati sindaco erano quattro, il confronto pubblico ‘all’Americana’, cui partecipò pure De Vincenzi, si fece. Quest’anno è stato già fatto, con grande partecipazione di pubblico, ad Albenga ed a Finale Ligure dove pure ci sono le elezioni e con una pluralità di candidati Sindaci a confronto”.

“Perché a Pietra Ligure dove i candidati Sindaci sono solo due e presentano programmi contrapposti ed alternativi, il confronto pubblico diretto non si può fare?

C’è paura di farlo? È per questo che insistiamo nella richiesta democratica: “De Vincenzi: non ti sottrarre! Non ‘scappare!’ Rispondi! Sì ad un confronto pubblico diretto in piazza o al cinema teatro prima delle elezioni! La ‘fuga’ dalle tue responsabilità non è democrazia! Rispondi!”.