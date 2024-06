Peste suina, in Liguria altri 20 nuovi casi: sono 949 da inizio epidemia

Liguria. Venti nuovi cinghiali ritrovati positivi alla peste suina africana in Liguria. L’aggiornamento arriva dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che ha confermato che a oggi i casi totali del virus registrati nella regione da dicembre 2021 a oggi sono 949.

Aggiungendo i 660 piemontesi, in totale i cinghiali trovati positivi alla peste suina africana, al 16 giugno, erano 1.609, 21 in più rispetto all’aggiornamento precedente. Venti sono stati segnalati in Liguria, appunto, uno in Piemonte, dove i casi totali salgono a 660.

I venti casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: uno a Fascia (otto casi), sedici a Genova (duecento trentasei), tre a Uscio (trentaquattro). Il caso piemontese è stato riscontrato in provincia di Alessandria a Carentino (primo caso). Con il caso di Carentino crescono a 153 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.

La maggioranza dei casi, a livello generale, sono stati registrati nel territorio del Comune di Genova (236). Seguono Rovegno (54) e Sassello (59).