Pesca, Regione e Università di Genova insieme per il monitoraggio delle risorse ittiche

Regione. E’ stato approvato oggi dalla Giunta regionale, su proposta del presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, il “monitoraggio delle risorse della pesca in Liguria” per l’anno in corso, la cui realizzazione viene affidata all’Università degli Studi di Genova – DISTAV, in base alla convenzione stipulata nel 2017.

“La compartecipazione della Regione Liguria ammonta a 60mila euro su un costo totale di oltre 80mila euro e consentirà un lavoro su più step – dice il presidente ad interim Alessandro Piana – dalla raccolta dati fino all’analisi degli stessi e alla redazione della relazione finale del monitoraggio scientifico del rossetto e della pesca scientifica del bianchetto”.

“Il tutto consentirà di pervenire ad una mappatura delle aree di pesca del rossetto e del bianchetto con la definizione di una soglia di cattura da non oltrepassare per non compromettere la capacità di rinnovamento degli stock ittici sotto il profilo ambientale e biologico”, conclude.