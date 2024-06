Per Altroconsumo Alassio è la spiaggia più cara d’Italia. Melgrati: “Bene, vuol dire che abbiamo un turismo di élite”

Alassio. Un’indagine di Altroconsumo, su 211 stabilimenti balneari in 10 località turistiche italiane, ha evidenziato come Alassio sia sul gradino più alto del podio come spiaggia più cara.

Al fondo della classifica c’è invece Senigallia, la meno cara per costo di lettini e ombrelloni in prima fila. Nella stessa indagine si certifica un aumento dei costi, rispetto all’anno precedente, del 3/4%.

Alassio, località balneare particolarmente ambita risulta la più cara: per una settimana in prima fila si spendono tra i 340 e i 390 euro con una variazione del 3% di aumento rispetto al 2023.

Commenta il sindaco Marco Melgrati: “Bene, significa che abbiamo un turismo d’élite. Alassio è una destinazione turistica di livello e questa è la conferma che se c’è un’ offerta di questo tipo che viene soddisfatta vuol dire che c’è una richiesta. In prima fila due lettini e un ombrellone hanno un costo giornaliero tra i 70 e gli 80 euro, ma non è vero che ci sono i prezzi massimi e medi. C’è un range a seconda del tipo di stabilimento balneare”

“Il fatto che Alassio è una destinazione ambita e di lusso è un fatto positivo – prosegue – anche nei valori immobiliari della case siamo tra le primi dieci città italiane come valore ed è un fattore positivo”.

“Anche se non so dove abbiano preso questi dati perché a Forte dei Marmi un mese ad agosto al Twiga costa 15.000 euro e a Portofino o Paraggi sono sicuramente superiori ad Alassio”, conclude il primo cittadino.

Aggiunge Il presidente dei Bagni Marini Emanuele Schivo: ” Ma in verità, così come detto lo scorso anno e l’anno prima, i prezzi da dopo il Covid non sono aumentati. È una polemica che esce tutti gli anni . Alassio comunque resta una delle località turistiche balneari più importanti d’Italia e non è la più cara . Santa Margherita è molto più cara , Paraggi idem . Ma Alassio probabilmente fa più scalpore di altre”.