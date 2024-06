Pedonalizzazioni Savona, l’ennesima richiesta dell’opposizione: “Il sindaco riapra corso Italia alle auto”

Savona. “Il sindaco riapra Corso Italia alle auto“. Dall’opposizione arriva l’ennesima richiesta di fare un passo indietro sulla pedonalizzazione nei tratti di corso Italia interessati dall’intervento (dall’intersezione con Via Dei Vegerio all’intersezione con Via Pertinace e dall’intersezione con Via Battisti sino all’intersezione con Via Paleocapa). La mozione, presentata dal capogruppo di PensieroLibero.zero Fabio Orsi, è stata firmata da tutti i consiglieri di minoranza.

“Questi interventi – viene sottolineato nel documento depositato in Comune – hanno peggiorato sotto tutti i profili la qualità della vita dei cittadini savonesi. Questa chiusura ha comportato un incremento dei tempi di percorrenza e di stazionamento per le auto in transito, in tutte le direttrici da e per il centro, con gravi ripercussioni e rallentamenti anche sulle strade circostanti la zona centrale e su quelle in entrata ed uscita dal Comune, nonché un probabile aumento della concentrazione di smog, mai verificato, oltreché una limitazione delle attività di commercio al dettaglio, come da più parti evidenziato”.

“Non ci arrendiamo di fronte all’evidenza dei fatti che testimoniano, a distanza di 16 mesi, come la decisione presa di chiudere Corso Italia sia totalmente sbagliata. Chiediamo ancora una volta, a gran voce, che si torni indietro da una scelta scellerata prima che sia troppo tardi e che vengano gettati dalla finestra soldi pubblici (per riqualificare il tratto pedonalizzato di corso Italia saranno spesi 900mila euro, di cui 500mila da fondi regionali e 400mila del Comune) che questa giunta si è per sua fortuna ritrovata, ma che sta spendendo in maniera sbagliata”, commenta il primo firmatario, Fabio Orsi.

“E’ stato commissionato un nuovo piano urbano della mobilità – ricorda Orsi – dopo aver preso già le decisioni che proprio quel piano dovrebbe aiutare a prendere, dopo valutazioni tecniche e audizioni di cittadini, come la procedura impone. Tutto questo è assurdo, è una presa in giro. Si sta snaturando completamente il significato del PUMS rendendo assolutamente inutili la partecipazione di associazioni e gruppi di cittadini che nelle fasi di approvazione del piano possono esprimersi. Ci raccontano poi che non esistono fondi per un grande piano di ristrutturazione delle palestre, delle scuole, delle manutenzioni come la città meriterebbe ma si trovano ingenti risorse ‘per dare’ lustro a una strada che andrebbe restituita invece al suo uso naturale e alla migliore fruizione da parte dei cittadini”.