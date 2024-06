Pastorino (LC): “Ennesimo suicidio in carcere, urgono provvedimenti forti ed immediati”

Liguria. “Questa mattina inizia con l’ennesimo suicidio nel carcere di Marassi. Un uomo di nazionalità egiziana si è impiccato alle prime luci dell’alba. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione. Appare ancora più evidente oggi, quanto sia necessaria la manifestazione che si svolgerà nelle prossime ore avanti al palazzo di giustizia, promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane, proprio contro gli innumerevoli suicidi che avvengono nelle carceri di tutto il paese”. Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa in Regione Liguria Gianni Pastorino.

“Le condizioni di vita all’interno di queste strutture sono pesantissime, i detenuti e le detenute non hanno nessun tipo di supporto psicologico e non esistono piani di recupero e percorsi formativi. Dall’inizio del 2024, in sei mesi, si sono tolte la vita più di 44 persone, quasi una ogni tre giorni (dati Associazione Antigone). È più che evidente che si tratti di un’emergenza nazionale che deve essere presa in considerazione dal Governo ora”.

“Risulta più che mai necessario intervenire con provvedimenti forti ed immediati. Gli operatori sanitari e penitenziari lavorano in condizioni di grande difficoltà, pur intervenendo rapidamente, come accaduto questa mattina nel carcere di Marassi, ma ovviamente questo non basta. La questione della vita in carcere non è un fatto marginale, da derubricare dall’agenda politica” continua il vice presidente della seconda commissione salute.

“Ricordiamo che le carceri italiane sono tra le peggiori della Comunità Europea, e alle condizioni in cui versano si uniscono i tempi biblici della nostra giustizia. Il carcere sembra un mondo dimenticato, dal punto di vista delle condizioni di vita, dal punto di vista dei progetti di recupero, dal punto di vista dell’architettura penitenziaria, dove le strutture sono speso inadeguate e rimaste a 100 anni fa. Credo sia giusto intervenire nei confronti di chi ha violato la legge, ma deve essere altrettanto giusto assicurare ai detenuti e alle detenute condizioni di vita adeguate, sicure e certe, come certe e scure devono essere le condizioni di chi lavora in queste strutture” conclude Pastorino.