Pallavolo, l’albisolese Ilaria Spirito convocata per i Giochi olimpici di Parigi

Un 2024 da ricordare per Ilaria Spirito. La pallavolista albisolese dopo la convocazione per la Nations League è stata inserita nella rosa delle venticinque atlete che difenderanno i colori dell’Italia ai Giochi olimpici di Pargi 2024. Inizieranno il 26 luglio e si concluderanno l’11 agosto.

Libero classe 1994, gioca attualmente nel Chieri. Tra le squadre nella sua lunga carriera, iniziata con i colori dell’Albisola Pallavolo, ci sono Busto Arsizio, Club Italia, Casalmaggiore, Roma Club e Cuneo Granda.

La prima convocazione nella nazionale maggiore risale al 2015, nel suo palmarès con i colori azzurri c’è la medaglia di bronzo al campionato europeo under 19. Quest’anno col Chieri ha vinto la Coppa Cev, la seconda competizione europea per importanza nel volley. In campionato, la formazione piemontese ha chiuso al quinto posto della Serie A1.