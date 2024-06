Pallare 2024, netta vittoria di Colombo su Lagorio, senior dei sindaci valbormidesi

Pallare. Con il 56,66 per cento e 319 voti a favore la lista “Alleanza per Pallare” di Sergio Colombo batte nettamente l’avversaria “Parliamo di Pallare” guidata da Cristina Lagorio, che si è fermata al 43,34 per cento e 244 voti.

“Una vittoria per niente scontata, è stata dura perchè il gruppo sfidante si è impegnato molto in una campagna elettorale di certo non facile – commenta Colombo, che, dopo questa tornata amministrativa, resta il sindaco “senior” della Val Bormida – I pallaresi mi hanno ridato fiducia, ormai sono collaudato e con l’aiuto della mia squadra spero di non deluderli”.

A totalizzare un bel numero di preferenze il suo fedele assessore Roberto Musetti, che ha portato a casa 88 voti personali e che sarà probabilmente il nuovo vice sindaco. Della lista di Colombo, seguono Rossano Briano 33, Valentina Cagnone 28, Elisa Morena 24, Marco Giaccone 23, Benjamin Giribaldi 9, Sara Peluffo 7, Fabrizio Garbarino 4, Susanna Pennino e Gianni Viglino pari merito con 3 preferenze.

Della lista “Parliamo di Pallare”, invece, oltre a Cristina Lagorio, entrano in Consiglio comunale Romina Gagliolo 32 e Marta Callegari 21. Nel dettaglio delle preferenze, Guido Ottonello 20, Gianluca Varacalli 20, Giulio Di Mascio 17, Giulia Bellini 16, Alessio Garbarino 12, Alberto Castiglia 8, Marcello Torterolo 3 e Monica Levratto 2.

“Siamo orgogliosi di aver portato avanti una campagna elettorale basata sulla trasparenza, il dialogo e la coerenza – commenta Cristina Lagorio con un post sui social – Probabilmente i tempi non erano maturi per un Sindaco donna, peccato rimanere fermi su preconcetti mentre altri vanno avanti. Siamo riconoscenti di aver ricevuto il sostegno di molti di voi e vi ringraziamo. Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in noi e nel nostro progetto in particolare il dottor Alessandro Ferraro. Il nostro ruolo quindi sarà quello di opposizione e lo faremo al meglio per tutti coloro che ci hanno dato fiducia. Saremo sempre pronti ad ascoltare le vostre critiche e le vostre proposte che vorrete presentare in consiglio saremo lieti di essere i vostri portavoce. Vi terremo sempre aggiornati delle attività del consiglio comunale. Noi non smetteremo mai di Parlare di Pallare!”.