Ospedale San Paolo, caos parcheggi: area di manovra delle ambulanze occupate in maniera impropria

Savona. “Nei pressi dell’accesso al Pronto Soccorso pediatrico del San Paolo c’è un’area di manovra dedicata alle ambulanze, con parcheggi riservati esclusivamente a questi mezzi. Da anni si lotta contro la sosta irregolare dei mezzi che li occupano in maniera impropria. Purtroppo la situazione continua ad essere molto critica, le ambulanze non possono usufruire di questo spazio per la ‘sosta selvaggia’ delle auto”. E’ questo il grido d’allarme lanciato da un milite della Croce che ieri (mercoledì 26 giugno) si trovava a Savona per un servizio di soccorso.

Una situazione difficile, che perdura da diverso tempo, con le auto che si parcheggiano nei posti riservati alle ambulanze o nelle aree di manovra dedicate (senza tenere conto delle auto posteggiate in quelli riservati alle moto). Una problematica che è stata segnalata più volte anche dai cittadini, dai dipendenti stessi e dagli autisti dei mezzi di soccorso.

“La mia ambulanza ha dovuto fare cinque manovre: è impossibile accedere al pronto soccorso con una sola manovra perché l’area è sempre occupata“, prosegue il milite.

Infine il milite ha una richiesta chiara e ben precisa: “Si chiede di fare un appello ai dipendenti dell’ospedale e ai visitatori affinché non parcheggino lì. Fuori dal perimetro dell’ospedale ce ne sono tanti a disposizione”, conclude.

Così non si è fatta attendere la risposta dei diretti interessati: “La polizia all’interno dell’ospedale viene (a pagamento) solo se chiamata perché siamo proprietà privata”, riferiscono da Asl2.

“Se viene segnalata una problematica, noi e/o APCOA (il servizio che gestisce il parcheggio) ci attiviamo per fare spostare l’auto. Se necessario si chiamano i vigli del fuoco (sempre a pagamento a carico dell’asl) per la rimozione“, proseguono.

“Se c’è necessità di sensibilizzare il personale possiamo farlo ma bisogna che lo chiedano ad ASL2 – concludono – da ultimo in questo periodo il problema dei parcheggi è appesantito dal cantiere di ammodernamento del pronto soccorso di Savona“.