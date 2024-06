Ospedale Albenga, 40 prestazioni alla settimana per il nuovo ambulatorio per la gastroenterologia

Albenga. E’ attivo dal primo giugno presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga il nuovo ambulatorio per l’attività endoscopica gastroenterologica. “Grazie alla collaborazione intrapresa con un nuovo professionista – dichiara il direttore generale di Asl 2 Michele Orlando – siamo in grado di garantire tre sedute settimanali che possono offrire 40 prestazioni tra colonoscopie e gastroscopie. Si tratta di un impegno che si muove nella direzione dello smaltimento delle liste d’attesa in un settore particolarmente delicato non soltanto sul territorio savonese, ma in generale su quello ligure e anche nazionale”.

Sempre sull’Ospedale Santa Maria della Misericordia negli ultimi mesi è stata sensibilmente incrementata l’attività di chirurgia ambulatoriale e Day Surgery di Chirurgia della mano. Nel corso del 2024 è previsto un progressivo incremento dell’attività chirurgica di ortopedia e chirurgia protesica settica e dell’attività chirurgia oftalmologica e oculistica. Da ottobre 2023 è presente la terapia del dolore in regime ambulatoriale e di Day Hospital con 12 sedute mensili.

“Da questa settimana a tutte queste attività si aggiunge dunque l’ambulatorio con attività endoscopica e gastroenterologica – conclude il direttore generale Asl 2 Michele Orlando – Insieme allo sforzo del sistema di mantenere aperto tutto l’anno dalle 8 alle 20 il Punto di Primo Intervento (PPI), inizialmente previsto solo per il periodo estivo, anche questa novità conferma come Asl 2 e Regione Liguria puntino sull’ospedale di Albenga come presidio pubblico di un territorio estremamente articolato che vede già l’importante presenza di un Dea di secondo livello come l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.