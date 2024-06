Osiglia, rieletta sindaco Paola Scarzella

Osiglia. E’ stata rieletta sindaco Paola Scarzella vincendo per la seconda volta contro l’avversario Angelo Navoni.

Alle sue spalle cinque anni di amministrazione comunale in veste di primo cittadino e cinque anni tra i banchi della minoranza.

La lista “Insieme per Osiglia” di Scarzella ha ottenuto 155 voti pari al 60,78 per cento del totale; la lista “Per Osiglia” di Angelo Navoni 100 voti pari al 39,22 per cento.

La lista “Insieme per Osiglia” è formata da: Cristina Albrito, Lorenzo Barberis, Mario Mellogno, Rodolfo Mellogno, Davide Melogno, Paola Resio, Silvano Resio, Raffaela Roveta, Roberto Luigi Rossi e Stefano Santo.