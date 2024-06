Ortovero, il candidato sindaco Osvaldo Geddo: “Puc, tutele per la vocazione agricola e nuovi servizi ai cittadini”

Ortovero. La lista “SCEGLI AMO ORTOVERO” e il candidato sindaco Osvaldo Geddo proseguono nella presentazione del programma amministrativo in vista delle prossime elezioni comunali.

Tra i punti programmatici il completamento delle procedure del nuovo PUC, “adottato e non ancora divenuto strumento operante mediante la ricerca di fondi per la realizzazione del sistema di depurazione necessario per portare a termine tale procedura – sottolinea lo stesso Osvaldo Geddo -. Il nuovo PUC, una volta sbloccato, potrà regolare un ulteriore sviluppo demografico con crescita economica delle attività artigianali e commerciali del nostro paese”.

Non mancano poi le azioni rivolte all’agricoltura: “Salvaguardia delle caratteristiche del paesaggio agrario ortoverese, orticolo e vitivinicolo, mantenendo la vocazione agricola del nostro territorio. Previsti ulteriori parcheggi pubblici rispetto a quelli contenuti nella versione attuale del PRG e del PUC, da ottenere anche tramite varianti urbanistiche e convenzioni con vantaggi per le cessioni bonarie”.

“E ancora la tutela della centralità di Ortovero all’interno del sistema promozionale vitivinicolo ligure, tramite supporto all’Enoteca Regionale e massima collaborazione con le attività promozionali delle aziende vitivinicole del territorio, in primis con la Cooperativa Viticoltori Ingauni e della Rete Vite in Riviera” aggiunge ancora il candidato sindaco.

“Nel nostro programma si prevede poi una azione di sostegno ai Consorzi Irrigui di Ortovero, Pogli e Campi sulla progettazione e ricerca di finanziamenti per nuovi impianti con serbatoi di accumulo e condotte. Particolare supporto al Consorzio Irriguo di Ortovero nella realizzazione di un intervento di adeguamento/ammodernamento della rete finanziato da Regione Liguria. E per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi nell’agricoltura la partecipazione ai bandi del C.S.R. (ex PSR) e del G.A.L. Valli Savonesi che, tramite fondi di settore, sostengono anche la riqualificazione di borghi rurali, viabilità e acquedotti civili”.

“E data la prevalente vocazione agricola di Ortovero, e al fine di promuoverla anche a livello nazionale, si proseguirà a concorrere al bando “Bandiera Verde Agricoltura” sottolinea Geddo.

Sul fronte del contesto produttivo locale: “Una definitiva sistemazione e infrastrutturazione dell’area artigianale di Pogli, con potenziamento impianto acquedotto e pubblica illuminazione, comprese le azioni necessarie per giungere alla bonifica dell’edificio distrutto dall’incendio; previsti interventi per la progettazione degli argini a protezione degli acquedotti e dell’area del campo sportivo comunale”.

Uno dei temi evidenziati è anche quello dei servizi e del sociale: “Implementazione del sito internet comunale, ampliandone possibilità e semplicità d’uso. I servizi di automazione garantiranno processi di alleggerimento e semplificazione del lavoro al personale comunale, contribuendo ad avere un’amministrazione più moderna ed efficiente. Si potranno, ad esempio, richiedere i Certificati di Destinazione Urbanistica, consultare gli strumenti di pianificazione urbanistica, presentare istanze urbanistiche o edilizie o ancora avere servizi di anagrafe in automatico. Inoltre, verrà realizzato un miglioramento delle sezioni dedicate alle associazioni, alla storia, alle tradizioni, agli eventi e al turismo”.

“In prospettiva, inoltre, valuteremo la costituzione di una società comunale di servizi per mantenere la gestione diretta delle principali attività di interesse pubblico, quali acquedotto, fognatura, mensa e trasporto scolastico”.

“Tra gli interventi anche quello del completamento e messa in funzione dell’infrastruttura banda ultra larga già istallata e non ancora resa definitivamente operativa”.

“Altro obiettivo è la collaborazione con R.T. Trasporti e TPL Linea per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico anche con riferimento al servizio scolastico tra Ortovero e i comuni limitrofi” afferma ancora Osvaldo Geddo.

E ancora l’offerta sportiva, funzionale anche in chiave turistica: “Ricerca di finanziamenti per adeguamenti funzionali e normativi nella palestra comunale; studio di fattibilità sull’ampliamento degli impianti sportivi di Pogli da subordinare alla messa in sicurezza idrogeologica dell’area; progetto di sistemazione e messa a norma del campo sportivo da calcetto di Ortovero, vicino alla chiesa parrocchiale, in collaborazione con la Curia Vescovile, la parrocchia e l’associazione Pro Loco”.

“Pieno sostegno alle attività della ciclistica A.S.D. Circolo Sportivo Ortovero, oggi principale società sportiva in provincia di Savona nel settore, che organizza varie attività in Italia e all’estero e costituisce un promoter mediatico di livello nazionale per il comune di Ortovero, grazie ad avvedute relazioni e collaborazioni con le emittenti sportive nazionali quali Eurosport (Sky)”.

“Vogliamo, infine, sviluppare iniziative integrate per la realizzazione di una rete di percorsi escursionistici a guida GPS e servizi collegati, in piena sinergia con gli operatori locali interessati al settore outdoor. Il turismo sostenibile, divenuto una realtà importante nelle scelte di destinazione, può e deve trovare spazio anche in Valle Arroscia” conclude il candidato sindaco di Ortovero.