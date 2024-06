Orologio da uomo: tutte le regole di abbinamento

Quando abbiamo scritto il nostro articolo sugli orologi e sulle infinite possibilità di personalizzazione dell’outfit grazie a questo prezioso accessorio non ci siamo pienamente soffermati sulle regole di bon ton degli abbinamenti tra outfit e orologio.

Oggi siamo qui per rimediare!

Colori

Con i colori è possibile giocare in mille modi: abbinandoli per somiglianza oppure per contrasto, giocare con nuances tono su tono o con accostamenti insoliti, il tutto a seconda dello stile della persona, se più eclettico e particolare oppure rigoroso e tradizionale, e con il contesto d’uso.

In merito possiamo darti alcune regole base:

1) più il quadrante è chiaro, più è indicato utilizzare l’orologio per le ore diurne. Al contrario un quadrante scuro può essere usato di sera;

2) attenzione all’accostamento di metalli: in un outfit complessivo dovrebbe essere presente solamente una nuance di metallo, che sia essa oro, argento, platino, bronzo, ottone o rame. Meglio evitare mescolanze di materiali che possono dare un aspetto non rifinito al look;

3) se si è in dubbio, il modo migliore di abbinare l’orologio è sceglierlo nello stesso colore di cintura e scarpe. L’abbinamento complessivo sarà molto classico e tradizionale, ma darà un aspetto rifinito, curato ed elegante al look.

Materiali

Parliamo ora di materiali, dividendo gli orologi in tre grandi categorie.

Gli orologi in pelle sono i più versatili, perché vanno bene sia per occasioni diurne che serali, a seconda degli altri elementi di cassa e quadrante.

Il cinturino in metallo è invece decisamente più sportivo, e richiede non solo utilizzi diurni, ma un outfit che nel complesso sia casual e informale.

I cinturini in tela hanno lo stesso effetto, ma con un tocco extra di gentilezza e minore sportività, ma anche in questo caso è bene riservarli ad un uso diurno.

Un caso eccezionale è quello dell’orologio da taschino, che è l’unico concesso con il frac.

Misure

Quando si indossa un orologio bisogna tenere conto di tre misure principali:

1) dimensione della cassa

2) lunghezza del cinturino

3) visibilità dell’orologio dal polsino della camicia

La dimensione della cassa va scelta in base a quella del polso: più è sottile, più la cassa deve essere piatta e minuta, per non sovrastare la figura. Online è possibile vedere tabelle di paragone con le varie misure.

Come lunghezza del cinturino, è sempre necessario che un dito passi con minimo sforzo tra il polso e la cassa. Insomma: deve esserci un po’ di agio per muovere agevolmente il polso, ma la cassa non deve mai scivolare sul lato del braccio. Al contrario, gli orologi da donna possono essere indossati anche più allentati, quasi come fossero bracciali.

Infine, l’orologio dovrebbe sporgere dal polsino della camicia di pochi millimetri quando il braccio è disteso sotto il corpo, ed essere sempre indossare direttamente a pelle e non sul polsino della camicia.

Altri gioielli

Abbinare orologio e altri gioielli è un’arte. L’ideale è ridurre al minimo gli accessori, per non rischiare che la loro presenza “ingombri” il campo visivo: un piccolo bracciale minimal o la fede nuziale si accompagnano alla perfezione all’orologio, specialmente se medio-elegante.

Se invece si vuole arricchire il proprio outfit con più accessori è necessario padroneggiare ottimamente le regole che abbiamo già elencato, e cercare sempre un bilanciamento nell’outfit: abiti particolari o con colori eclettici richiamano accessori minimalisti, e abiti minimalisti richiamano una presenza più abbondante (ma sempre di buon gusto) di accessori.

Brand

Ogni appassionato di orologi ha sempre un modello o un marchio di riferimento in mente: i modelli di Rolex da uomo sono eccezionalmente celebri in tutto il mondo, ma lo stesso possiamo dire di Tudor, Longines, Omega e molte altre. L’ideale per confermare l’aspetto elegante, sobrio e raffinato di un outfit maschile è sempre scegliere modelli discreti, preziosi ma non che “strillino” il proprio prezzo. In questo caso, la classe è anche discrezione.