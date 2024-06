Orco Feglino, Simone Durante eletto sindaco

Orco Feglino. Simone Durante è il nuovo sindaco di Orco Feglino. Durante, assessore uscente, era l’unico candidato in corsa. Prende il posto di Roberto Barelli, primo cittadino per due mandati.

Decisivo, per lui, il superamento del quorum del 40%: l’affluenza, a Orco Feglino, ha raggiunto il 70,41%. Per avere l’ufficialità sarà comunque necessario attendere lo spoglio: perché l’elezione sia valida il candidato sindaco, infatti, deve ottenere il il 50%+1 di voti validi sul totale di quelli espressi.

“Ho deciso di candidarmi alla carica di sindaco perché credo fortemente nel potenziale del nostro paese, dove l’importante patrimonio naturale e storico convive con una vocazione turistica comunque rispettosa di tradizioni che solo in un piccolo paese dell’entroterra possono sopravvivere – affermava Durante presentando la sua candidatura – Consapevole dell’importanza del gruppo ho volutamente scelto una squadra di persone radicate nel nostro paese, competenti, impegnate nelle varie associazioni di volontariato, distanti da ideologie politiche e con la mia stessa visione”.

“Da queste convinzioni nasce il nostro programma elettorale, basato sulla volontà di risolvere le criticità presenti nel nostro paese e porre le basi per uno sviluppo economico e sociale sostenibile, con la consapevolezza di non avere soluzioni semplici a problemi complessi, ma di possedere il giusto grado di responsabilità e competenza per affrontarli con la dovuta efficacia” aggiungeva Durante.

La sua lista “Progetto Comune” vede la presenza di alcuni esponenti dell’amministrazione in carica ma anche new entry: Maria Milva Benne, Andrea Vignola, Maurizio Rocca, Marco Savio, Marcello Merlino, Francesca Moretto, Gianluca Carrara, Alessandro Vergano e Anna Cosenzio.