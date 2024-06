Calcio, ora è ufficiale: Fabrizio Monte è il nuovo allenatore del Savona

Savona. Se fino alla serata di ieri e alle prime ore di questa mattina sembrava Luca Calcagno il principale indiziato per la panchina dei biancoblù, nelle ultime ore ha preso corpo l’opzione Fabrizio Monte. Il tecnico savonese era da tempo nel mirino del club e nella rosa dei possibili nomi.

Nelle ultime tre stagioni ha conseguito risultati di prestigio salvando due volte il Bragno in Promozione e guidando la Vadese, in Prima Categoria, dal fondo della classifica fino alla finale playoff, proprio contro gli Striscioni. Monte è un vecchio cuore biancoblù e, oltre al desiderio di tornare a difendere i colori della città, aveva manifestato in occasione della sua ultima intervista in azzurrogranata di essere alla ricerca di un progetto il cui obiettivo fosse vincere. E l’obiettivo del club è proprio questo.

Radiomercato racconta che l’arrivo di Monte potrebbe aprire la strada agli innesti del forte difensore Garbini e dell’attaccante Piiu, già con il mister nella sua precedente esperienza.

La nota della società

“Siamo lieti di comunicare che la guida tecnica della prima squadra del Città di Savona, che dal 1 luglio 2024 sarà Savona Fbc 1907, è stata affidata a mister Fabrizio Monte. Il presidente Santucci, il direttore sportivo Alessio Barone e tutti i soci augurano al nuovo tecnico buon lavoro per la prossima stagione sportiva”.