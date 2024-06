Omicidio piazza della Nazioni, l’avvocato di Safayou Sow presenta ricorso in appello

Savona. L’avvocato di Safayou Sow, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Danjela Neza nei giardini di piazza delle Nazioni a Savona, ha presentato ricorso in appello contro la sentenza della corte d’Assise presieduta da Fiorenza Giorgi.

Il difensore, Alessandro Stipo, chiede di escludere le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, di considerare le attenuanti generiche prevalenti o equivalenti alle aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e del vincolo della relazione affettiva, l’esclusione della pena dell’ergastolo.

Per quanto riguarda la premeditazione “l’imputato – scrive Stipo – non aveva l’arma nel bagagliaio della propria autovettura con il proposito di usarla per uccidere Danjela Neza bensì per difesa personale in seguito a un precedente litigio e minacce subite da parte di terzi”.

Nell’atto depositato viene sottolineato che “l’imputato ha immediatamente chiamato il 112, ha fatto trovare l’arma e ha confessato l’omicidio” e che “ha collaborato con l’autorità giudiziaria: nella fase delle indagini preliminari ha fornito password dei propri telefoni e del telefono e tablet della vittima agevolando il compito degli inquirenti durante le indagini”.

Sulla gelosia l’avvocato scrive che “costituisce un’attenuante in quanto motivata dal fatto che l’imputato voleva crearsi una famiglia e avere dei figli con la vittima e si sentiva frustrato nelle proprie aspettative e tale frustrazione ha costituito il movente principale, prevalendo sulle altre possibili motivazioni come la perdita del lavoro e in considerazione della personalità dell’imputato fortemente condizionato dalla propria situazione personale. Secondo la Corte di Cassazione, la gelosia come altre situazioni psicologiche integranti uno stato emotivo o passionale, può essere presa in considerazione dal giudice ai fini della concessione delle attenuanti generiche”.

L’uomo lo scorso maggio ha sparato alla testa a Danjela Neza, 29 anni. I due avevano litigato a lungo fino a quando Safayou Sow è andato in macchina, ha preso una pistola semiautomatica calibro 22 con la matricola abrasa e aveva sparato alla giovane. Poi aveva telefonato al 112. Dalle indagini era emerso che l’uomo si era procurato l’arma con matricola abrasa, che quella sera aveva nel bagagliaio dell’auto, a metà marzo pagandola 2500 euro.