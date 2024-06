Oh Capitano, mio Capitano…

Io non lo so se in questi anni tu abbia trovato qualcuno per il quale saliresti in piedi con le tue Vans malconce sul banco.

Qualcuno che ti abbia fatto tremare i polsi recitandoti Saffo ad occhi socchiusi, qualcuno che abbia corso con te, trascinandoti per mano, tra le gocce di pioggia odorosa nel Pineto.

Io non lo so se qualcuno ti ha portato con il naso all’insù sotto alle colonne del Partenone, o ha nuotato con te tra le ninfee di Monet, non lo so se qualcuno ti ha fatto urlare di dolore come una bestia ferita mentre Patroclo muore.

So che questa è la notte in cui tutto cambia.

So che questa è la notte in cui tutto finisce.

Tutto quello che hai odiato. Tutto quello che hai maledetto. Tutto quello che hai trasformato.

I codini biondi, la cartella rosa, la manina alla mamma e la fiducia verso un mondo nel quale andavi per imparare.

E poi l’adolescenza, il seno, la ribellione, nessuno che ti capisce, nessuno che vede davvero come sei.

E quella telefonata maledetta con la quale un collegio di adulti ha fermato il gioco per un lungo giro di dadi. Solo che non era un gioco. Era la tua vita.

Io non lo so se qualcuno ti ha mostrato le Pleiadi sospirando davanti alla perfezione di un cielo stellato, non lo so se qualcuno ti abbia fatto sentire i piedi bruciare per Giovanna d’Arco, e si sia nascosto con te nelle campagne tremando tra i cespugli, e trattenendo il respiro per non essere rastrellati dai nazisti.

So che questa è la notte in tutto cambia.

So che questa è la notte in cui tutto finisce.

E questi anni in cui ti sei sentita schiacciata, strizzata e fagocitata diventeranno ricordi pallidi e lontani.

Saranno gli anni in cui hai visto guerre, cambiamenti climatici e disumanità.

Ma li amerai lo stesso.

Saranno gli anni in cui hanno cercato di fermarti. Ma non ti sei fatta fermare.

Saranno gli anni in cui il mondo si è fermato. Tutto. A lungo. Ma tu non ti sei fatta spaventare.

Io non lo so se saliresti su un banco per qualcuno.

Perché nessuno ti ha recitato Saffo, nessuno si è bagnato con te sotto la pioggia nel pineto, nessuno ha combattuto con te contro i nazisti.

Eppure, tu sei poesia. Eppure, tu sei romanzo. Eppure, tu sei Arte e Ribellione e Femminismo e Resistenza e Scienza e Astronomia.

In piedi, sul banco, con lo sguardo indomito e fiero, ci sei salita.

Questa è la notte in cui tutto cambia.

E Questa notte è ancora tua.

“Oh Capitano, mio Capitano!” In piedi sulla cattedra ci salgo io, per te, Zoe.

Il Partenone sei tu, il tuo coraggio, la tua caparbietà, la tua fragilità deliziosa e innocente, sei tu, una ninfea di Monet che ha sconfitto il rifiuto del mondo arido degli adulti, e sei andata da sola a prenderti le Pleiadi e tutto il cielo stellato.

E ora va’, figlia mia, cogli la rosa quando è il momento, e rendi straordinaria la tua vita.

