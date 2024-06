Oggi è il solstizio d’estate: il giorno più lungo dell’anno segna l’inizio dell’estate

Savona. Cade oggi (giovedì 20 giugno) alle 22.51 ora italiana il solstizio d’estate, cioè il momento in cui il Sole raggiunge la massima declinazione sull’orizzonte, sopra il Tropico del Cancro. Un fenomeno che ci regalerà la maggiore quantità di luce dell’anno, ben 15 ore e 15 minuti, e che segnerà anche l’inizio “astronomico” della stagione estiva.

Ovviamente tutto questo vale solo per l’emisfero boreale, mentre quello australe si sta preparando alla stagione fredda e oggi accoglierà l’inverno.

Il solstizio d’estate non cade sempre il 21 giugno, la data cambia di anno in anno e oscilla tra il 20 e il 22 giugno. Questo perché la durata esatta di un anno è di 365 giorni e 6 ore, mentre il nostro calendario gregoriano è di 365 giorni. Di conseguenza ogni solstizio (ed equinozio) si verifica con 6 ore di ritardo rispetto a quello precedente e la data così si sposta. Per bilanciare il ritardo, è stato introdotto l’anno bisestile ogni 4 anni con l’aggiunta del 29 febbraio, una misura che, però, non evita che la data oscilli di qualche giorno.

Questo è anche il motivo per cui il solstizio cade il 20 giugno tipicamente negli anni bisestili: l’ultima volta è stata nel 2020 e la prossima sarà nel 2028. Quello di quest’anno è il solstizio più “anticipato” dal 1796.