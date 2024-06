Oggetti volanti non identificati, nuovo avvistamento in provincia di Savona

Savona. Continuano gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati (UAP) nei cieli della Liguria, in particolare nella provincia di Savona. A renderlo noto è l’Associazione Ricerca Italiana Aliena, fondata dall’ufologo e attivista Angelo Maggioni. Da anni, Maggioni monitora con metodo scientifico l’evolversi dei fenomeni UAP in Liguria e in tutta Italia.

Negli ultimi dodici mesi, Maggioni ha avviato un dialogo intervistando esperti di fama scientifica, tra cui il Dr. Claudio Grimaldi, affiliato al Laboratorio di Biofisica Statistica e al Centro Ricerche Enrico Fermi, e il Dr. Chiaro, ricercatore astrofisico dell’Istituto di Fisica Cosmica ed Astrofisica Spaziale INAF di Milano. Questi incontri e interviste hanno “l‘obiettivo di analizzare i fenomeni UAP in maniera rigorosa e oggettiva, evitando il sensazionalismo e le speculazioni. L’obiettivo dell’associazione è comprendere la natura di questi fenomeni e valutare le probabilità dell’esistenza di vita extraterrestre”, si legge in una nota.

“L’ultimo avvistamento, segnalato nella notte del 26 giugno, è particolarmente intrigante. Una donna ha osservato un oggetto non identificato che si allontanava verso il mare aperto, presumibilmente in direzione della Corsica. L’oggetto aveva una forma insolita, descritta come una sfera o un cubo, e emetteva aloni di colore rosso senza produrre suoni, risultando ben visibile – fanno sapere dall’associazione -. Questo avvistamento ha catturato l’attenzione di Maggioni, che ha notato una similitudine con i report discussi recentemente al Congresso degli Stati Uniti. Alcuni piloti militari statunitensi hanno testimoniato di aver avvistato una sfera contenente un cubo nero, fenomeno che potrebbe avere analogie con quanto osservato in Liguria. Maggioni, sebbene entusiasta, invita alla cautela, sottolineando che i dati raccolti non sono sufficienti per equiparare i due eventi, ma la somiglianza è indubbia”.

“La domanda che dovremmo porci oggi non è se esistono gli Extraterrestri, ma se sono in grado di raggiungere il nostro Pianeta – afferma Maggioni -. Le attuali conoscenze scientifiche non sono ancora sufficienti per dimostrare viaggi interstellari avanzati o la possibilità di attraversare cunicoli spazio-temporali, noti anche come Wormhole. Queste rimangono teorie non ancora verificate, così come molte altre ipotesi ufologiche”.

Maggioni conclude: “Potremmo essere noi stessi un prodotto extraterrestre. Se la nostra nascita fosse stata innescata e trasportata da asteroidi o comete provenienti da altre parti dell’universo? Questo potrebbe aprire nuove ipotesi sulla nostra evoluzione e giustificare l’esistenza di altre civiltà Extraterrestri, alcune delle quali potrebbero essere in grado di contattarci, o se , al contrario, poco evoluti dovremmo noi impegnarci al contatto alieno , stiamo cercando nella direzione giusta? L’universo è immenso , circa 46 miliardi di anni luce è la misura ipotetica della sua sfera, non è detto che il segnale di civiltà Extraterrestri arrivi dalla direzione in cui sono puntati i nostri radiotelescopi. L’associazione invita al dialogo con la comunità scientifica e si mette a disposizione per una divulgazione sana e oggettiva sui fenomeni UAP”.