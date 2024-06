Nuovo pontile di Albenga, Mai (Lega): “Il sindaco Tomatis venga in audizione a spiegarci i benefici di ‘spennacchio’

Albenga. “Ho chiesto alla terza commissione di invitare in audizione il sindaco Riccardo Tomatis, cosicché possa spiegarci esattamente quali sono i benefici del nuovo pontile di Albenga e a che cosa serve, considerato che i pescatori professionali, per i quali dovrebbe essere stato costruito, non possono attraccare”. Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Vorrei capire se si è trattato di un modo per farsi finanziare dalla Regione un pontile per la pesca professionale che però poi verrà utilizzato a scopo turistico, come già anticipato dai quotidiani locali a gennaio. Già alcuni anni fa il progetto, leggermente differente, era stato bocciato in quanto non rispettava i requisiti richiesti. La commissione inviterà anche il progettista, il direttore dei lavori, un biologo marino e un geologo, visto che i grossi accumuli di sabbia che si sono formati hanno compromesso l’habitat circostante”.

“Vogliamo comprendere se quest’opera sia stata studiata nei minimi dettagli e fare chiarezza su quanto accaduto per poter accertare le eventuali responsabilità. Personalmente ritengo deplorevole che pescatori e diportisti abbiano dovuto sobbarcarsi i costi per poter avere nuovamente accesso al mare, per responsabilità non loro. La terza commissione, che si svolgerà congiuntamente alla quarta, potrebbe aver luogo già nei prossimi giorni”.