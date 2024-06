Nuovo ecocardiografo per l’ospedale di Albenga, Ciangherotti (FI): “Grande cuore e senso di comunità”

Albenga. “Con grande soddisfazione ho partecipato alla cerimonia della donazione del nuovo ecocardiografo all’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, reso possibile grazie alla generosità di numerosi benefattori della nostra comunità. Da domani, l’ecocardiografo sarà operativo e a disposizione dell’equipe del dottor Shahram Moshiri, direttore del reparto di Cardiologia e UTIC”. Lo dichiara il consigliere comunale e candidato della lista di Forza Italia a sostegno di Nicola Podio sindaco Eraldo Ciangherotti.

“Il reparto di Cardiologia del Santa Maria di Misericordia – spiega -, insieme a quello del Santa Corona, rappresenta una delle eccellenze sanitarie del nostro territorio. Sotto la guida esperta del dottor Moshiri, la Cardiologia del Ponente si distingue per gli elevati standard di qualità e per l’importante volume di pazienti trattati ogni anno. Nonostante le difficoltà che affliggono la sanità pubblica in questo periodo, i medici, gli infermieri e gli OSS del reparto si dedicano quotidianamente per fornire cure all’avanguardia ai pazienti”.

“Infarti e valvole cardiache sono solo alcune delle patologie trattate con successo grazie alla cardiologia interventistica – aggiunge Ciangherotti -, che anche nel Ponente savonese si conferma un pilastro fondamentale nel trattamento dell’infarto miocardico acuto. L’aggiunta dell’ecocardiografo rappresenta un ulteriore passo avanti nel migliorare la qualità delle cure e nell’offrire diagnosi sempre più precise e tempestive”.

“Ho apprezzato le parole sulla difesa della sanità pubblica da parte del dr. Paolo Cremonesi primario del pronto soccorso dell’ospedale privato-convenzionato Galliera. Esprimo la mia più sincera gratitudine ai benefattori che hanno reso possibile questa donazione, dimostrando ancora una volta il grande cuore e il senso di comunità che caratterizza Albenga. Il nostro impegno per la sanità locale continua, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un servizio sanitario pubblico di eccellenza. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato. Continueremo a lavorare insieme per un futuro migliore per la nostra comunità”, conclude.