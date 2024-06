Nuovo attraversamento pedonale a Varigotti, “lavori mai partiti”: la rabbia dei residenti

Finale Ligure. L’annuncio era stato fatto dal Comune finalese lo scorso fine maggio, ma ad oggi, ormai a luglio, “i lavori non sono mai partiti e anche per questa stagione estiva continuiamo a vivere nel pericolo, senza sicurezza…”. Rabbia da parte degli abitanti di Varigotti e in particolare per i residenti del complesso ‘Villaggio degli Olandesi per il mancato completamento dell’atteso attraversamento pedonale sulla via Aurelia.

Dopo i sopralluoghi tecnici e le azioni propedeutiche al cantiere, l’opera è rimasta ferma al palo, quando si sperava di concluderla entro l’inizio dell’estate. L’intervento prevede il posizionamento di strisce pedonali e della segnaletica stradale, oltre all’installazione di un nuovo quadro elettrico e dei dispositivi luminosi.

“Avevano detto che le autorizzazioni di Anas per la parte viaria e di Enel per l’illuminazione pubblica, quindi il posizionamento dei cavi elettrici, erano ormai a posto e quindi l’intervento poteva partire tranquillamente, invece… E così la passeggiata sarà ancora off limits, con anziani e famiglie in difficoltà” aggiungono.

“La messa in sicurezza stradale e pedonale non è solo funzionale ai residenti della zona (interessate 65 unità abitative) ma anche agli stessi turisti, specie in estate e nelle ore notturne”, è il messaggio lanciato dal gruppo di cittadini alla stessa amministrazione comunale finalese, che dopo il voto alle elezioni comunali ha rinnovato sindaco e giunta.

Una delle opere “in sospeso” sulla quale la nuova amministrazione Berlangieri dovrà mettere mano, anche in relazione alla complessiva progettazione sulla riqualificazione del tratto di lungomare.