Nuovi modelli di turismo sostenibile: la Val Pennavaire si mette in rete

Albenga. Quest’oggi, martedì 11 giugno, si è tenuta ad Albenga, presso l’Auditorium San Carlo, la conferenza stampa dedicata al turismo in valle e – più in generale – di turismo nell’entroterra e nelle zone di confine. Esempio pratico presentato quello della Val Pennavaire che da oltre due anni porta avanti la creazione di una rete cittadina, che mette al centro il confronto tra commercianti e cittadini per progettare azioni collettive e una visione accogliente e condivisa – costruita dal basso – al servizio dei cittadini e di chi vuole scoprire questa valle e le sue bellezze. Come? Mettendo al centro il territorio, con le sue peculiarità, e le persone che lo abitano.

ALLA SCOPERTA DELLA VAL PENNAVAIRE

La Val Pennavaire si snoda – come molte valli liguri – tra boschi e fiumi, tra monti e mare, tra neve e sole, tra selvatico e coltivato, tra mondi arcaici e luoghi di incontro e divertimento. Rispetto ad altre valli, questo territorio ha una peculiarità: è costituito da quattro amministrazioni comunali afferenti a due provincie e due regioni diverse, la Liguria e il Piemonte.

Un confine sottile, invisibile, che però spezza potenzialmente in due un territorio che invece è ovviamente e intrinsecamente unito. Proprio dal progetto Confini – promosso da Italia che Cambia – due anni fa è nato il percorso che ha portato a raccogliere le esigenze di chi vive questa valle.

Grazie al contributo di Compagnia di San Paolo e di Fondazione De Mari, si sono prima condotti una serie di tavoli tematici tesi a capire quali fossero le urgenze locali e poi – negli ultimi 12 mesi – è nata una vera e propria rete dal basso di commercianti e cittadini che si sono incontrati e confrontati su come valorizzare al meglio il proprio territorio, nelle diversità e nelle similitudini.

VAL PENNAVAIRE IN RETE

Nasce così Val Pennavaire in Rete, un modello replicabile che, con percorsi e processi, rompe i confini immaginari e connette chi ogni giorno lavora per valorizzare il proprio territorio. Gli incontri fino ad ora organizzati hanno coinvolto diverse persone, tra cui commercianti, referenti di associazioni locali – sportive, culturali e ludiche – e singoli cittadini.

Con questo progetto non si vuole solo valorizzare la valle, ma si vuole anche costruire un altro modo di concepire il turismo che vada oltre le logiche “mordi e fuggi” o “mors tua vita mia” e che permetta di valorizzare l’entroterra durante tutto l’anno con accoglienza, prodotti tipici, cucina, arte e cultura, natura, arrampicate, biciclette, cammini, musica, murales, attività per i bambini,

scoperta dei boschi e molto altro ancora.

Dai confronti avvenuti durante gli incontri di quest’ultimo anno da parte dei partecipanti alla rete di valle è nato un sito web co-progettato insieme agli abitanti, per valorizzare le attività commerciali già esistenti, segnalare eventi e attività organizzate, ma anche fornire informazioni utili per chi si vuole avvicinare agli sport più diffusi e praticati sul territorio: trekking, bici e arrampicata.

IL RUOLO DELL’ENTROTERRA NEL TURISMO

Alla conferenza hanno partecipato Antonello Tabbò, avvocato e personaggio di spicco politico attivo ad Albenga e dintorni. Sostenitore della rete, fin dalla sua nascita, e conoscitore del territorio della valle da molti anni. Tabbò ha parlato dell’associazione di cui è membro da diversi anni: Rinascimento dall’Entroterra. Presente anche Gino Rapa.

La volontà è quella di ampliare la collaborazione e il confronto unendo riflessioni su tematiche come la salute, i trasporti ed in generale la qualità della vita degli abitanti, attraverso azioni condivise che vadano oltre al confine del singolo comune.

E la volontà della rete neonata è quella di creare connessioni con realtà come quella presentata da Tabbò, ripensando al tema del turismo da un punto di vista più ampio: ovvero come strumento per rivitalizzare attività primarie ed economiche di un territorio.

AGRICOLTURA, SPORT E ACCOGLIENZA

Le aziende agricole di valle sono poche e, a maggior ragione, hanno necessità di essere valorizzate e supportate. Una testimonianza importante è arrivata da Alberto Coddetta, titolare dell’Azienda Agricola Olio del Casale, con sede a Nasino e un punto vendita ad Alto, che ha raccontato i grandi passi avanti avvenuti in questi anni e al tempo stesso le difficoltà di operare in una zona di confine tra due regioni.

Ad intervenire poi è stata Deborah Plodari, in qualità di titolare del B&B Arvé di Castelbianco. Deborah ha raccontato la sua storia personale: da dipendente nel settore informatico a Milano si è trasferita in valle alla ricerca di ritmi di vita più lenti e una qualità della vita maggiore. A farle scegliere proprio questo territorio la sua passione per l’arrampicata. Oggi accoglie nel suo b&b gli sportivi in visita alle falesie locali, dando loro consigli tecnici e turistici.

A coordinare il progetto in questi anni è stata la giornalista Emanuela Sabidussi, che insieme a Daniel Tarozzi, Direttore Responsabile della testata ItaliacheCambia.org, sono intervenuti per raccontare gli aspetti meno evidenti del percorso svolto, affinché possa essere preso come modello da replicare in altri territori.