Nuoto: torna I’m Ponente, nell’area marina protetta di Bergeggi

Bergeggi. Dopo il grande successo dello scorso anno ritorna I’m Ponente il suggestivo circuito di nuoto in acque libere con la 5 chilometri in linea che partirà da Spotorno per arrivare a Bergeggi..

Una manifestazione inclusiva con tante distanze in programma, compresa la 400 metri kids per i più piccini.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara con diversi gadget e la medaglia di partecipazione; ricchi premi, invece, per chi salirà sul podio. Per tutti gli iscritti ci sarà il ristoro post nuotata.

Inoltre, la tappa del 9 giugno è campionato nazionale Centro Sportivo Italiano e quindi si assisterà al coronamento dei campioni italiani CSI.

Per iscriversi basta cliccare qui: https://www.endu.net/it/events/im-ponente-bergeggi/ o su www.stilelibero.fun

La manifestazione è organizzata da Stile Libero Asd con il supporto di Regione Liguria, Fondazione A De Mari, AMP Bergeggi, Comune di Bergeggi e Comune di Spotorno.