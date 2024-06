Nuoto artistico, Italiani Ragazze: Rari Nantes Savona d’argento nel Libero Combinato

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto la medaglia d’argento nella finale del Libero Combinato che si è svolta venerdì 28 giugno nella piscina comunale Zanelli di Savona, dove si sta tenendo il campionato italiano estivo categoria Ragazze di nuoto artistico.

Le savonesi si sono classificate al secondo posto totalizzando 241.1063 punti. Al primo posto si è classificato il Futura Club Prato con 252.1540 punti, mentre al terzo posto si è piazzato l’All Round con 235.7793 punti.

La premiazione delle atlete è stata effettuata dall’assessore allo sport del Comune di Savona, Francesco Rossello, e dal delegato provinciale del Coni di Savona, Roberto Pizzorno.

La squadra della Bper Rari Nantes Savona è composta da Sofia Lucci, Alice Maddalena, Giorgia Pirola, Giulia Ottonello, Alessandro Lucci, Carlotta Cossu, Costanza Giannelli, Isabel Iaccarino, Viola Marisaldi, Greta Nolasco, Karina Rizea, Angelica Poggio, Cecilia Bovio e Cecilia Massaferro.

La atlete biancorosse sono guidate dagli allenatori Carolina Camardella e Federica Sala.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con la Rari Nantes Savona. L’ingresso per assistere a tutte le gare in programma è gratuito.