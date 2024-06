Nubifragi in Valle d’Aosta e Piemonte, danni e zone isolate. Piana e Giampedrone: “Nostra protezione civile pronta a partire”

Liguria. “Regione Liguria è vicina alle comunità colpite dall’alluvione in Piemonte e Valle d’Aosta”.

Lo hanno dichiarato il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito le due regioni del nord ovest, tra danni e zone isolate”

“Stiamo seguendo l’evolversi della situazione con l’isolamento di decine di persone in diverse zone del Piemonte e di alcuni comuni valdostani, a causa di frane, smottamenti e dell’esondazione dei torrenti”, hanno proseguito.

“Come Regione siamo a disposizione per offrire il supporto della nostra Colonna mobile di Protezione civile, pronta a partire in caso di necessità. Il nostro ringraziamento è rivolto alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco, ai volontari e alle Forze dell’ordine che stanno lavorando senza sosta”, hanno concluso.

Inoltre, come si evince da Ansa, “ci sono almeno due morti accertati e un disperso nel Canton Ticino, in Svizzera, territorio colpito da violenti nubifragi che durano da giorni, mentre anche in Francia si registrano tre morti, vittime della caduta di un albero per il forte vento”.