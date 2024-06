Non solo spiagge: Alassio “medaglia di bronzo” tra le località turistiche con le case più costose

Alassio. Prezzi salati per l’acquisto di una casa al mare: ne sanno qualcosa i turisti che, innamorati della bellezza della città del Muretto, si accingono a fare il loro investimento. E che pare non badino a spese per poter possedere una seconda casa al mare.

Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it specializzata in analisi di mercato e data intelligence, ha analizzato i prezzi di acquisto degli immobili in alcune delle più celebri mete turistiche italiane, confrontando i costi di abitazioni con la distanza a 5 minuti a piedi dal mare. Ed è Alassio a salire sul podio con la medaglia di bronzo, mentre il primato della città più cara va a Forte dei Marmi, seguita da Sorrento.

Nella città del Muretto i prezzi si aggirano sui 6.200 euro al metro quadro per un alloggio a 5 minuti a piedi dal mare, mentre si sfiorano i 4.400 euro al metro quadro per case la cui collocazione è più decentrata.

Ma c’è un dato positivo per gli acquirenti: ad Alassio la spesa richiesta è diminuita nel confronto con il periodo pre-Covid con una rilevante diminuzione dei prezzi, pari al -10,3%, per le case più lontane dal mare, mentre quelli delle abitazioni che si trovano nell’arco dei 5 minuti a piedi dalla spiaggia hanno mantenuto una certa stabilità (+0,1%) .

Il sindaco Marco Melgrati commenta così la classifica: “Siamo sul podio. È un dato che ricorre negli anni, Alassio mantiene le quotazioni immobiliari molto alte, segno della riqualificazione della città che c’è stata negli ultimi anni, con l’attenzione all’arredo urbano, alla sistemazione delle passeggiate a mare, alla pavimentazione, ai parcheggi ai servizi e agli eventi che vengono effettuati non solo nel periodo estivo. Credo che sia un dato positivo e non negativo il fatto che manteniamo delle quotazioni alte: vuol dire che Alassio è un brand sempre riconosciuto e una località che incontra il favore delle persone che investono nel mattone. Chi compra case ad Alassio lo fa perché è una località rinomata e di qualità“, conclude il primo cittadino.