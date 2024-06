Nell’Archivio Storico Diocesano di Albenga nasce il “Dizionario dei Cognomi”

Albenga. Da parte delle persone c’è sempre più una ricerca sui luoghi di provenienza, i mestieri degli avi e quindi con il prezioso coordinamento della brava direttrice dell’archivio diocesano Alma Oleari hanno pensato di mappare l’origine dei cognomi, facendo una ricerca accurata nei registri dei battesimi delle parrocchie della Diocesi di Albenga-Imperia, nel secolo XIX, cioè prima delle grandi migrazioni che portarono migliaia di persone lontane dalla propria comunità”.

Alma Oleari spiega: “Ho avuto il privilegio di coordinare la formazione di una squadra di volontari per condurre ricerche finalizzate alla creazione di un dizionario dei cognomi nel XIX secolo all’interno della diocesi di Albenga-Imperia. La nostra squadra è composta da appassionati di storia e genealogia determinati a contribuire alla preservazione e valorizzazione dell’importante patrimonio storico della nostra regione. Sono tutti entusiasti di partecipare a questo progetto e ci impegniamo a lavorare con diligenza e rispetto per gli archivi e i documenti storici della Diocesi. A questa squadra si sono aggiunti, nel mese di giugno e luglio, otto ragazzi del liceo classico ‘Giordano Bruno’ di Albenga”.

“Con questa ricerca mapperemo i cognomi presenti in diocesi e questo faciliterà la scoperta della storia racchiusa nel cognome che portiamo, sia per ricostruire il proprio albero genealogico sia per ottenere la cittadinanza italiana. I registri parrocchiali delle circa 25.000 parrocchie italiane e gli stati delle anime, compilati dai parroci visitando i propri amministrati casa per casa durante il periodo pasquale, sono tra i documenti più importanti per ricostruire i nuclei familiari del passato. Un popolo senza storia non ha identità e la storia dei popoli, che oggi formano l’Italia, si trova custodita, principalmente, presso gli archivi ecclesiastici e parrocchiali sparsi in ogni regione. Il rinnovato interesse per le proprie radici, o forse l’eccessiva sfiducia nel futuro, fanno sì che sempre più persone si dedichino alla ricerca storica, sia di carattere familiare (ricerche genealogiche) sia di carattere più ampio (ricerche su personaggi storici o sulla storia locale)”.

Il progetto “Dizionario dei Cognomi” consiste nel costruire una griglia di consultazione su cui gli utenti potranno in futuro cercare direttamente il cognome che interessa. Tutti i cognomi che iniziano con una determinata lettera e raggruppamenti per ente parrocchiale.

“In questo modo i discendenti di migranti potranno scoprire l’origine delle loro famiglia con più facilità e gli studiosi approfondire la storia, il significato, le varianti, la popolarità e la diffusione dei cognomi. Saremmo lieti di condividere con voi i progressi del nostro lavoro e di fornire aggiornamenti sulle scoperte e le sfide incontrate lungo il percorso”, conclude Oleari.