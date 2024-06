Nel reparto di ginecologia del San Paolo inaugurata “Mariposa”, la stanza relax per le pazienti oncologiche

Savona. Un tavolo, tanti libri, una televisione, ma anche la macchinetta per il caffè, due poltroncine. E’ quello che si trova nella stanza relax, chiamata “Mariposa”, dedicata alle pazienti oncologiche nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Paolo di Savona.

Presenti il direttore generale di Asl2 Michele Orlando, il direttore sanitario Francesco Sferrazzo, il direttore del dipartimento materno-infantile Eugenio Volpi, il sindaco di Savona Marco Russo.

“L’iniziativa – ha commentato Orlando – ha visto l’attiva partecipazione del personale di reparto che si è dimostrato sin dall’inizio molto entusiasta, partecipe, propositivo e collaborativo, a riprova dell’importanza dell’umanizzazione delle cure, un aspetto dell’assistenza su continuerà a puntare per il futuro. Il progetto Mariposa rappresenta un passo significativo verso la creazione di ambienti ospedalieri più umani e accoglienti e la qualità e la dedizione dei nostri professionisti portano ad un’ottima qualità reale ed anche percepita. Questo modello può servire da esempio per future iniziative di umanizzazione negli ospedali, contribuendo a rendere l’assistenza sanitaria più centrata sul paziente e attenta ai suoi bisogni emotivi e psicologici”.

“Il nome si ispira all’idea di leggerezza della farfalla, ‘Mariposa’ in lingua spagnola – spiega Volpi -, che simboleggia molti aspetti positivi come la rinascita, la trasformazione, il colore, la bellezza, la meraviglia del poter volare, cosa che la farfalla riesce a fare dopo aver attraversato un lungo processo metamorfico di crescita e di cambiamento. Molti di noi temono il cambiamento, lo ritengono addirittura spaventoso, perché l’esito è solitamente sconosciuto, ma è solo attraversando i momenti bui che si può volare verso la luce. Vivere, guarire, crescere fisicamente, mentalmente, emotivamente e spiritualmente richiede cambiamento e trasformazione”.

Dalla riunione del personale medico al mattino, a postazione di lavoro, ma anche luogo di colloqui tra pazienti e medici e zona relax: “E’ una sala multidisciplinare – spiega Volpi – dove si viene al mattino per il breafing e poi rimane aperta tutto il giorno a chi ne ha bisogno: il personale, i parenti e soprattutto le pazienti”.

“Mi è stato detto che questa è l’unica sala in Liguria nei reparti di ginecologia. C’è anche la camera di Jacopo in pediatria e nel reparto delle malattie infettive. L’obiettivo è offrire alle pazienti oncologiche uno spazio per poter parlare con gli specialisti”, evidenzia Volpi.

La dottoressa Sara Capella, interior design, ha curato la progettazione, gli esecutivi e l’allestimento. Il decor del locale inoltre include vari elementi, in particolare le illustrazioni di Enrica Mannari, (che gentilmente ne ha concesso l’utilizzo) e opere d’arte che saranno prossimamente realizzate dagli studenti degli Istituiti Superiori di Secondo Grado (Artistico e Grafica) della Provincia di Savona che aderiranno all’iniziativa per allestire alcuni spazi del reparto.

I tecnici di Asl2 sono stati impegnati nella rimozione dei mobili esistenti, nella pulizia/imbiancatura della stanza e nell’impianto tv. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Compagnia dei Cattivi Maestri, Zonta Club, Leo Club, Euronics, Librerie Coop, Libraccio e Ubik, Creo Savona e una donazione privata. La spesa totale è stata di 2mila euro.