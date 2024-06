Musica, teatro, libri, attività per bimbi, iniziative per scoprire il territorio: nell’estate di Borghetto 60 eventi con spettacoli e artisti internazionali

Borghetto Santo Spirito. “L’estate 2024 sarà l’estate della ripartenza per gli eventi e le manifestazioni a Borghetto Santo Spirito, che torneranno ad animare piazza marinai d’Italia, il centro storico e piazza Castello Borelli”. Così il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa e l’assessore a turismo e cultura Carolina Bongiorni presentano il “ricco calendario di eventi” della cittadina rivierasca, che quest’anno è “composto dal oltre sessanta eventi, che si svolgeranno da luglio ad inizio settembre e che proporrà spettacoli con artisti ed interpreti di livello internazionale”.

Sei le rassegne che offriranno musica, teatro, incontri con autori, attività per bambini, iniziative per conoscere ed apprezzare Borghetto: “Musica sul Mare”,” Teatro nel Borgo”, “Serate & pomeriggi d’Autore”, “Spazio bimbi”, “Note al Castello”, “Alla scoperta del territorio”. E per festeggiare l’estate della ripresa degli eventi, due grandi spettacoli pirotecnici, a basso impatto acustico, venerdì 19 luglio e sabato 17 agosto.

Si parte con la rassegna “Musica sul Mare”, giovedì 4 luglio, con un appuntamento imperdibile con il Riviera Jazz & Blues festival, che presenta MonoNeon, nome d’arte di Dwayne Thomas Jr. , bassista di Memphis, vincitore di un Grammy, che vanta collaborazioni con Prince, George Clinton, Nas e Mavis Staples, oltre ad essere membro della band GhostNote. Luglio proseguirà poi con gli spettacoli dei Capovolti venerdì 12 luglio, i Libero Arbitrio sabato 13, Marco Ghini e Beppe Trabona domenica 14, Francesco Zino & C martedì 16, i Fingerlips sabato 20, l’Accademia del Rock finalese mercoledì 24, Stoondioe hard blues band venerdì 26 e si concluderà con il secondo appuntamento del Riviera Jazz & Blues festival che presenterà Jah Wobble’s Invaders of the art, con John Joseph Wardle, bassista, polistrumentista e produttore discografico britannico, inventore del basso dub nel punk.

“Note al Castello” presenterà, nello splendido scenario di Castello Borelli, due appuntamenti: Davide Comentale e i cantanti della scuola VoxArt “Free Voice” giovedì 18 luglio e la Soprano Angelica Cirillo, accompagnata dalla violinista Soraya Granata e dalla pianista Elena Tirrito, con un programma che spazierà dal vecchio al nuovo continente, domenica 28 luglio.

Nel mese di agosto “Musica sul Mare” prosegue venerdì 9 con il ritorno dei Capovolti, sabato 10 con i Piano B Live Music, domenica 11 con un omaggio a Pino Daniele di Simona Briozzo, Marco Cravero e Marco Ferrando, mercoledì 14 con gli Studio 54 Disco Band, il concerto all’alba con il Gruppo Caronte venerdì 16, e, alla sera, il concerto del Tenore Davide Pastorino, accompagnato dalle musiciste dell’Alter Echo String Quartet. Domenica 18 appuntamento con le musiche del Festival di San Remo e poi, giovedì 22, con il Karaoke di Giacomo Aicardi, per arrivare a sabato 24 con il Tributo agli Eagles. Chiusura del mese di agosto con il grande concerto di fine estate, protagonisti gli EXOTAGO, gruppo musicale indie pop italiano formatosi a Genova nel 2002.

Cinque i grandi interpreti di “Teatro nel Borgo”, che si svolgerà all’arena Cinema Vittoria, che festeggia quest’anno i 70 anni di attività: si parte a luglio con Lella Costa giovedì 11, si prosegue lunedì 15 con Dario Vergassola, per continuare ad agosto con Marco Paolini venerdì 9, Patrizio Roversi martedì 13e concludere martedì 27 con Gioele Dix.

La rassegna di presentazione di libri “Serate & pomeriggi d’Autore” vedrà la partecipazione di Dario Vergassola, Tiziano Fratus e Roberta Recchia rispettivamente il 15 , 17 e 27 luglio e, nel mese di agosto, di Nicoletta Verna, Marco Paolini, dell’ex presidente del Consiglio Mario Monti e Cristina Rava, il 4, 9, 17 e 20 agosto.

“Spazio bimbi” proporrà nel Giardino di Sala Marexiano quattro pomeriggi di laboratori di manualità, riciclo e lettura a luglio l’8, il 10, il 22 e il 29 e quattro ad agosto il 5, il 7, il 19 ed il 21. Il 29 luglio la rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie, si sposterà nella piazza di Castello Borelli, con lo spettacolo teatrale del Teatro della Zucca “Una carta, una Storia”. Il Teatro della Zucca raddoppia il 7 settembre, con “Oz, oltre l’arcobaleno”. La rassegna per bambini sarà completata dagli appunatamenti del Circolo Nautico 3 Miglia, che invita i bambini a “La tua prima volta in Windsurf” e della Lega Navale, che proporrà il “Battesimo al mare… a vela”, per i giovani velisti.

Per scoprire le bellezze del nostro territorio, del mare e dell’entroterra, numerosi gli appuntamenti: per conoscere le peculiarità della nostra cittadina, le visite guidate alla scoperta di Borghetto Santo Spirito, per esplorare il primo entroterra, le escursioni naturalistiche guidate Sentieri affacciati sul mare; due gli incontri divulgativi del professor Alessio Rovere dell’università di Venezia per addentarsi nei segreti del nostro mare e poi, in biblioteca, per tutta l’estate, la magia della fotografia di Tiziano Fratus che ha immortalato i Grandi Alberi d’Italia. Per chi volesse godere della bellezza del territorio in autonomia, inoltre, presso lo IAT comprensoriale di piazza Libertà, aperto a partire dal24 giugno, saranno in distribuzione i pieghevoli dei sentieri.

Gli amici a 4 zampe saranno protagonisti di passeggiata “Zampe in tour” il 25 agosto, per incontrarci in compagnia dei nostri cani e camminare insieme a loro sul nostro lungomare.

Completano il programma altre iniziative dedicate ai Runners, il 7 luglio, con Piccaros, il Vertical della Madonnina 4, la camminata non competitiva dell’A.S.D. Runners for Autism, e alla alla danza, il 9 luglio, con Ballando sotto le stelle. Il 29 agosto, inoltre, spettacolo conclusivo del progetto Officina delle Idee, con i ragazzi di Borghetto coordinati dall’Associazione Kronoteatro, nella piazza di Castello Borelli.

Tutte le attività e gli appuntamenti organizzati dal Comune saranno ad ingresso gratuito. Per informazioni e modalità di iscrizione per i vari appuntamenti è possibile contattare l’Ufficio IAT di Palazzo Pietracaprina, in piazza Libertà, tel. 338 2186439.

“Ci auguriamo che il calendario degli eventi proposti possa allietare le giornate di permanenza a Borghetto Santo Spirito, che si è preparata al meglio per offrire un’estate di divertimento e di emozioni, con le sue meravigliose spiagge sulle quali sventola la Bandiera blu FEE 2024. Buona Estate a tutti, si riparte”, concludono Canepa e Bongiorni.