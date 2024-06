Musica, cibo, divertimento fino a tardi e il concerto gratuito di Giusy Ferreri: tutto pronto per la “Notte Bianca” di Loano

Loano. E’ in programma domani, sabato 22 giugno, l’edizione 2024 della “Notte Bianca”, la lunga maratona di divertimento promossa dal Comune di Loano in collaborazione con Fipe-Confcommercio e Centro Culturale Polivalente.

Come sempre, l’elemento portante della manifestazione saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera e dalle 17 offriranno originali punti di degustazione. Sempre a partire dalle 17 sulla passeggiata troveranno spazio gli stand degli artigiani e degli artisti, che fino a sera esporranno i frutti della loro abilità.

Quest’anno la festa troverà spazio anche nella zona di via dei Gazzi, via Dante, via Pirandello e viale Enrico Toti. A partire dalle 19.30 i locali offriranno street food (con aperitivi, taglieri, panini, specialità liguri, pizza e primi piatti, dolci) e postazioni con karaoke e la musica dal vivo di Angelo e Michele Gaibazzi.

Grande protagonista sarà la musica, con circa una ventina di concerti ed esibizioni in diversi punti della città a partire dalle 21. A esibirsi saranno: Slot Machine Band, gli Studio 54, i Piano B, i Dirty Blonde, i D.R.I.M., i Ludwig, i New Gen, i 4WD, il Premiato Cotonificio, i 4Real, i Missing Ing, i Running Shadows, il Gruppo Tribal Bellydance, Simona Briozzo e Marco Cravero, i Just Play, Paolo Bortolotti, i Music Time, The Soul of Gospel.

Alle 22 prenderà il via il grande concerto gratuito (organizzato in collaborazione con Friends & Partners) che costituisce il momento clou della “Notte Bianca”. Ad esibirsi quest’anno sul palco allestito in piazza Italia sarà una grande interprete della musica italiana: Giusy Ferreri.

L’accesso alla piazza, a partire dalle 20.45, sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima.

Durante la serata si terrà la cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2024 ai rappresentanti dei Bagni Marini di Loano.

Da maggio fino a settembre, Giusy Ferreri sarà in tour in tutta Italia con una serie di date estive per cantare dal vivo tutti i grandissimi successi della sua carriera ultradecennale. Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Lo scorso 9 novembre è uscito “Il meglio di te”, il brano originale scritto e interpretato da Giusy Ferreri per la colonna sonora del film “Il meglio di te” di Fabrizio Maria Cortese, che è stato nelle sale cinematografiche e che ieri mercoledì 3 aprile è andato in onda in prima serata su Rai 1. Oltre a prestare la sua voce, Giusy Ferreri ha firmato il testo e le musiche della canzone originale, caratterizzata musicalmente da atmosfere sospese e malinconiche che fanno da cornice al testo in cui si racconta la storia dei due protagonisti del nuovo film di Fabrizio Maria Cortese, due anime che si perdono e si ritrovano quando nulla è più scontato.

Dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi, Giusy Ferreri ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, un disco di diamante e 16 dischi di platino. Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il mare immenso”, “Ti porto a cena con me”, “Partiti adesso”, “Volevo te”. Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri, e con Linda Perry.

A febbraio 2022 è uscito “Cortometraggi” (Columbia/Sony Music), l’ultimo album di inediti contenente “Miele”, brano con cui l’artista è stata in gara al 72^ Festival di Sanremo, e i singoli “Gli Oasis di una volta”, “Causa effetto” “Cuore sparso” e “Federico Fellini”. Da maggio a settembre 2023 Giusy Ferreri è stata impegnata in un tour che l’ha vista suonare in giro per l’Italia con 25 date in location particolari. Info su www.friendsandpartners.it.