Murialdo 2024, Michele Franco riesce nell’impresa “Ri Uni Amo” e diventa sindaco

Murialdo. Gli elettori credono nel progetto di Michele Franco “Ri Uni Amo Murialdo” e lo scelgono come nuovo sindaco del piccolo paese della Val Bormida.

La sua corsa è stata ufficializzata nei mesi scorsi e con un gruppo di persone animate dall’entusiasmo è riuscito ad imporsi sui due litiganti dell’ormai scorso mandato, ovvero Giacomo Pronzalino, sindaco uscente, e Giancarlo Decastelli, già all’opposizione.

Franco ha ottenuto 218 voti pari al 44,86 per cento del totale; Giacomo Pronzalino 137 voti per il 28.19 per cento; Gianfranco Decastelli 131 voti per il 26,95 per cento

Per il neo primo cittadino ora è tempo di festeggiare ma il lavoro che lo aspetta non è certo semplice. Il Comune, infatti, è stato commissariato per la mancata approvazione del bilancio di previsione e occorre quindi far ripartire l’ente e, soprattutto, “Ri Unire” la comunità.

Ecco le preferenze.

La lista “Uniti per Murialdo” di Giacomo Pronzalino: Matteo Giasino 22, Alberto Mellogno 5, Graziano Odella 9, Valeria Odella 2, Eliana Olivieri 3, Angelo Peragine 4, Claudio Pesce 9, Flavio Pesce 1, Fabrizio Poggio 13 e Mattia Vignati 0.

La lista “ViviAmo Murialdo” di Giancarlo Decastelli è formata da: Gabriella Armario 3, Daniele Damino 9, Guido Gagliardo 8, Piergiuseppe Melighetti 20, Danilo Nolasco 6, Stefano Odella 8, Francesco Pontoglio 4 e Ilaria Salvetto 11.

La lista “Ri Uni Amo Murialdo” di Michele Franco è formata da: Adriana Carretto 14, Ivo Castello 4, Gianni Franchino 15, Lucia Maron 2, Agata Melogno 10, Debora Riolfo 1, Samuele Salvatico 9, Davide Salvo 6, Michele Santero 22 ed Emilia Cristina Zunino 1.