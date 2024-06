Mozione di sfiducia a Toti, Tomatis: “Partiti di cdx ad Albenga si vergognano di loro appartenenza, altrove si allineano a politica di Regione”

Albenga. Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga e candidato per un secondo mandato, interviene in merito al voto sulla mozione per la sfiducia al presidente della Regione Giovanni Toti.

Afferma Tomatis: “Senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria che sarà trattata nelle sedi opportune, credo che la richiesta di sfiducia nei confronti di un presidente agli arresti domiciliari vada al di là del ‘garantismo’ ed è motivata da ragioni politiche, di opportunità e da regioni legate alla regolare gestione dell’Ente regionale”.

“Detto questo prendo atto del voto dei partiti (gli stessi che ad Albenga sostengono Podio) che non hanno votato la sfiducia a Toti ed in particolare delle dichiarazioni di Stefano Mai che ha affermato: ‘Ribadiamo il pieno sostegno e la piena fiducia nei confronti del presidente Toti’ mostrando, quindi, la sua vera identità. I candidati dei partiti che sostengono Toti quando sono ad Albenga quasi si vergognano della loro appartenenza, ma, da bravi soldatini, in altre sedi si allineano e di fatto avvallano la politica portata avanti dalla Regione”.

“Concludo sottolineando come il consigliere Mai e la sua parte politica oggi abbia per l’ennesima volta perso l’occasione di schierarsi dalla parte di Albenga e del territorio”.