Mozione di sfiducia a Toti, minoranze: “Un fallimento politico”. Maggioranza: “Uniti più che mai”

Liguria. Nella seduta del mattino è iniziato il dibattito in Consiglio regionale sulla mozione 109: “Sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale”, presentata da consiglieri di minoranza a seguito dell’arresto di Giovanni Toti e dell’inchiesta giudiziaria per corruzione in Liguria.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha illustrato la mozione rilevando che si tratta di un atto politico necessario perché il centro destra avrebbe perso la capacità di amministrare e ha illustrato nel dettaglio le motivazioni dell’iniziativa assunta. Secondo il consigliere in questi anni di amministrazione del centro destra ci sarebbe stata una espropriazione della democrazia in quanto il dibattito sulle più importanti scelte per la Regione sarebbe stato trasferito dal Consiglio in altre sedi, riservandolo ad un ristretto numero di persone. Garibaldi ha poi criticato la gestione dell’assistenza sanitaria, le scelte in materia ambientale rilevando che l’attuale amministrazione non avrebbe rappresentato in questi anni gli interessi dei cittadini liguri e ha manifestato forte apprensione per il futuro della Regione. Il consigliere, dunque, ha ribadito la necessità di sciogliere l’Assemblea legislativa e di tornare al voto il più presto possibile.

“Questa mozione di sfiducia – dichiara il capogruppo PD in Regione Liguria Luca Garibaldi dopo la presentazione della mozione di sfiducia – è stato un atto politico necessario, perché siamo di fronte a un centrodestra che ha perso completamente la capacità politica e di governo. L’inchiesta che ha colpito e decapitato questa Regione e il Porto, e che ha condizionato la capacità amministrativa del Comune di Genova è l’esito, che non sorprende, di un fallimento politico e gestionale di cui il centrodestra è causa da tempo. Una gestione della Regione condizionata da un’azione antidemocratica portata avanti da tutto il centrodestra. In questi anni sono stati ridotti gli spazi di discussione democratica perché questo centrodestra ha sempre avuto fastidio del confronto pubblico. Considerando le regole come un rallentamento, le comunità come un fastidio e costruendo una narrazione che ora è implosa. Il centro destra ha fallito politicamente e nella gestione pubblica, ancor prima dell’inchiesta. Un potere senza politica con una narrazione che funziona solo con i soggetti della cerchia delle loro relazioni, non per tutte le persone che sono stati chiamati a governare. È stata creata una coalizione di ‘inclusi’ che ha provocato una decrescita infelice per tanti e felice per pochi. Siamo arrivati al grado più basso dell’etica pubblica. E c’è un tema centrale che è anche quello della legalità, la presenza delle mafie non può essere tollerata in nessun ambito, ma dalle intercettazioni dell’inchiesta sono emersi presunti voti di scambio e accordi con esponenti di Cosa nostra mai stigmatizzati dal centrodestra. Il silenzio sul tema delle infiltrazioni mafiose è scandaloso. È giunto il momento di dare la parola ai liguri per garantire un futuro alla Regione”

“Uno degli emblemi del modello di malgoverno di Toti e di tutto il centrodestra in Regione – aggiunge il consigliere regionale PD Roberto Arboscello – è stata la gestione del trasferimento del rigassificatore a Vado-Savona, un modello che non ha previsto e non prevede alcun confronto: decisioni prese a tavolino calpestando i veri bisogni e le richieste di cittadini, territori, amministrazioni locali. Un modo di operare che è stato applicato anche nelle crisi industriali che hanno colpito la Liguria e il savonese in particolare. In tutti questi anni non è stata realizzata nessuna politica di rilancio aziendale. Nessuna vera azione di confronto dal basso con lavoratori, sindacati e aziende, mentre la precarietà ha messo e sta mettendo a repentaglio la qualità di vita e di lavoro di decine e decine di persone e famiglie. La Regione ha utilizzato un metodo di confronto i cui protagonisti erano pochi e privilegiati interlocutori, a volte prospettando decisioni arrivate dall’alto e prive di ogni concertazione. Senza contare le ripercussioni sulla sanità di questo metodo che ha contraddistinto tutto il centrodestra, complice di questo modello che abbiamo e continueremo sempre a contestare”.

“Il fallimento di Toti – osserva il consigliere regionale PD Enrico Ioculano – ha origini lontane ed è confermato dalla mancanza di risposte puntuali e chiare in aula a partire dai temi della sanità: nessuna risposta sulla messa a terra delle case comunità e sul personale necessario per farle funzionare, nessuna risposta alle liste d’attesa di neuropsichiatria infantile, con centinaia di bambini ancora in attesa. Una situazione aggravata anche da quanto emerso dalle intercettazioni dell’inchiesta dove la presunta manomissione dei dati delle vaccinazioni durante il Covid getta un’ombra sulla Regione e offre un quadro desolante che mette in cattiva luce la nostra Regione rispetto alle altre che, in quel periodo di emergenza, si erano anche private di vaccini a favore della Liguria sulla base però di numeri probabilmente truccati. Una situazione che ci indebolisce: con quale autorevolezza l’Assessore alla Sanità potrà contrattare con le altre Regioni le risorse del fondo sanitario. Toti e la sua maggioranza hanno fatto perdere credibilità alla nostra Regione e questo non è più accettabile, perché le conseguenze le pagheranno i liguri”.

“La sfiducia invocata oggi, al netto delle vicende giudiziarie, è una bocciatura netta a quanto non fatto in questi nove anni di governo a guida centrodestra. Scolmatore, Gronda, Terzo valico, Nodo ferroviario, raddoppio Ponente ligure, Aurelia bis, tunnel della Valfontanabuona, solo per citare alcune delle opere incompiute. Una sintesi di questi anni, fatti di promesse e annunci, conclusi con un nulla di fatto. In Liguria urge un cambio di passo. Ora.”, aggiunge il consigliere regionale PD Armando Sanna.

“Quella del centrodestra al governo della Liguria – conclude il consigliere regionale PD Davide Natale – è una stagione finita. Il fallimento è palese e la narrazione del fare si scontra ed è smentita dalla realtà con cui i cittadini liguri fanno i conti ogni giorno. In nove anni nessun progetto è stato portato a compimento: la sanità è in forte difficoltà, con ospedali promessi e mai realizzati; liste d’attesa infinite, nonostante interventi tampone che si sono rivelati nei fatti inutili e inefficaci; ambulatori territoriali annunciati e mai aperti; ed è sempre più chiara la tendenza e la volontà di una privatizzazione a scapito del Sistema sanitario pubblico. Questo fa il paio con un’idea di governo della cosa pubblica personalistica e a favore di pochi, con progetti calati dall’alto e imposti senza alcuna condivisione con i territori e assenza di visione. In questi nove anni la Liguria ha assistito a una costante e crescente fuga di giovani che abbandonano la regione per mancanza di prospettive e possibilità di crescita, una sconfitta per quella che è da sempre stata una regione trainante per l’economia e per lo sviluppo dell’intero Paese. È giunto il momento di cambiare pagina e ridare ai liguri la possibilità di scegliere e ridare dignità alle istituzioni”.

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha replicato alle critiche alla minoranza contenute nella relazione del presidente Toti e ha ribadito la necessità di rispettare nell’agire amministrativo le regole, in quanto permettono una giusta competizione evitando i privilegi per pochi. E, secondo il consigliere, l’attuale amministrazione non avrebbe rispetto gli interessi dei cittadini.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha spiegato che la mozione di sfiducia è il massimo atto politico che una minoranza può presentare e discutere in una Assemblea legislativa e ha sottolineato che questo tipo di iniziativa non riguarda gli aspetti giudiziari, ma è solo politica e, a questo proposito, ha criticato la scelta di far dimettere gli assessori da consiglieri e le politiche in campo sanitario, sul turismo e sull’occupazione.

Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) ha letto in aula una comunicazione del presidente della giunta regionale Giovanni Toti. Il presidente ha accusato la minoranza di miopia politica e di inadeguatezza a guidare la Liguria e ha rilevato che la mozione di sfiducia è uno strumento, peraltro inutile, per sfruttare l’inchiesta della magistratura. Toti nella relazione ha rivendicato che in questi due cicli amministrativi la giunta è stata impegnata a rimediare alle incapacità delle giunte precedenti di centro sinistra e che la Liguria solo oggi è diventata un modello di capacità di scelta, di attrazione degli investimenti, di velocità di realizzazione. Il presidente nella relazione ha ribadito, inoltre, che la maggioranza di centro destra che ha cambiato la Liguria e compatta e non ha intenzione di fermare questo percorso di crescita e di sviluppo e ha ringraziato il vicepresidente Piana per avere assunto l’incarico di guidare temporaneamente l’esecutivo.

“I tempi ci diranno l’esito di una inchiesta da cui nessuno vuole sottrarsi, anzi, il Presidente Toti fin da subito si è messo a disposizione dei magistrati per chiarire tutti i contorni di questa vicenda e sono certo che i magistrati avranno la sensibilità politica nel consentirgli di tornare presto in consiglio regionale ed affrontare, nei termini dovuti e nei tempi opportuni, tutte le valutazioni che dovremo fare, nel Governo, nella maggioranza e in questa aula” ha affermato il capogruppo di maggioranza di Cambiamo con Toti Presidente, Alessandro Bozzano.

“Oggi noi siamo più uniti che mai – sottolinea Bozzano – ringrazio a nome del presidente Toti tutti i leader locali e nazionali che hanno senza tentennamenti espresso la propria opinione e posizione. Uno su tutti, Matteo Salvini, che, venendo a posare il primo cassone della diga la settimana scorsa, non solo si è preso un merito che gli spetta, ma ha rivendicato una storia che è di tutti noi. Quindi chiudo come ha chiuso il presidente: cari amici delle opposizioni oltre la mozione, perderete anche le elezioni quando si andrà a votare perché il centro destra unito in questa regione ha cambiato la Liguria e non ha intenzione di fermare il suo percorso di crescita e di sviluppo di cui uno dei protagonisti si chiama sicuramente Giovanni Toti” ha concluso Bozzano.

Chiara Cerri (Cambiamo con Toti presidente) ha detto che i dati oggettivi indicano come la Liguria stia andando bene, ha criticato l’uso politico ed elettoralistico dell’inchiesta giudiziaria e ha sostenuto che tutti hanno diritto di farsi un’opinione sulle indagini in corso e sulle notizie uscite sui media, ma il Consiglio regionale non dovrebbe, con i propri atti come sarebbe una mozione di sfiducia, anticipare le sentenze.

Angelo Vaccarezza (FI) ha accusato la minoranza di fare un comizio elettorale nella speranza che ci siano presto le elezioni, ma ha sottolineato che i consiglieri non possono decidere di “staccare la spina” se pensano che sia più conveniente andare al voto. Rispetto alle accuse della minoranza sulla sanità, il consigliere ha ricordato l’operazione effettuata dalla precedente amministrazione per cercare di sanare il deficit del settore.

Stefano Balleari (FdI) ha detto che il centrodestra ha restituito dignità alla Liguria, ha ricordato le emergenze che l’amministrazione ha affrontato e superato, non dimenticando anche iniziative di promozione del territorio. Il consigliere ha respinto le accuse di fallimento della giunta Toti, avanzate dalla minoranza, e ha detto che la maggioranza attende un confronto politico con il presidente, che verrà fatto quando sarà possibile.

Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) ha ringraziato il vicepresidente Piana per aver accettato di guidare la giunta in modo da non bloccare i progetti in corso e quelli in itinere e ha rivendicato i risultati delle ultime due legislature e, in particolare, ha contestato la ricostruzione in base alla quale l’entroterra non avrebbe ricevuto risorse. Mai, infine, ha ribadito l’importanza del garantismo in ogni occasione e fino al terzo grado di giudizio.