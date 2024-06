Mondo del nuoto in lutto per la scomparsa dell’ex ufficiale di gara Maria Granelli

Lutto nel mondo degli sport acquatici per la scomparsa di Maria Granelli, una figura fondamentale per il nuoto savonese e non solo.

“Milla” per gli amici – scrive Federnuoto nel comunicato ufficiali – era dal 1974 ufficiale gara benemerito di nuoto, pallanuoto e nuoto artistico. Insieme al marito Agostino Savarese, è stata fiduciaria provinciale Gug per 30 anni. Entrambi sono stati i primi Ufficiali Gara della provincia di Savona e hanno seguito l’Amatori Nuoto Savona e la nascita e crescita della Rari Nantes Savona, accompagnandola come giudici di tavolo in tutte le partite dalle giovanili alla conquista degli scudetti.

Suo figlio è l’ex arbitro internazionale Massimo Savarese. “Giungano a familiari e amici – scrive Federnuoto – le condoglianze del presidente Paolo Barelli, del presidente onorario Lorenzo Ravina, dei vicepresidenti Andrea Pieri, Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del segretario generale Antonello Panza, del presidente del Gruppo Ufficiali Gara Roberto Petronilli, del consiglio e degli uffici federali e di tutto il movimento natatorio”.