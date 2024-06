Mobilitazione dei Garanti dei diritti dei detenuti: “Umanizzare il carcere e adottare provvedimenti deflattivi per fermare i suicidi”

Liguria. Continua la mobilitazione dei Garanti territoriali dei Diritti delle Persone sottoposte a misure restrittive della Libertà Personale perché siano adottate “misure urgenti per fermare le morti per suicidio in carcere: già 44 le persone che si sono tolte la vita nel corso di questi primi mesi del 2024”.

“La Conferenza nazionale dei Garanti territoriali ha diffuso un appello, a tre mesi dal richiamo del presidente della Repubblica che ha chiesto interventi urgenti per fronteggiare il sovraffollamento e affrontare la piaga dei suicidi, che non può essere ridotta ad un elemento fisiologico della vita carceraria – ricorda il Garante ligure – I Garanti territoriali chiedono misure deflattive del sovraffollamento, quali l’aumento dei giorni di liberazione anticipata per chi partecipa in modo attivo all’opera di rieducazione, e chiedono di non aumentare il novero dei reati, come ad esempio prevedendo il reato di rivolta per chi esercita forme di resistenza passiva”.

“Inoltre misure come l’aumento delle telefonate, o garantire spazi per l’affettività in carcere, come previsto dalla decisione numero 19 del 2024 della Corte Costituzionale, potrebbero ridurre la ‘desertificazione’ sociale e personale che in carcere si attua”.

