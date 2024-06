Millesimo, Manuela Benzi e Aldo Picalli ringraziano gli elettori che li hanno sostenuti

Millesimo. A pochi giorni dall’esito elettorale i due candidati usciti sconfitti dalla competizione millesimese, Manuela Benzi e Aldo Picalli, ringraziano gli elettori che “hanno espresso loro fiducia e i componenti delle loro liste”. Entrambi, con i loro rispettivi gruppi, saranno sui banchi di opposizione nel Consiglio comunale guidato dal neo sindaco Francesco Garofano.

“Noi di “SìAmo Millesimo” vogliamo ringraziare di cuore tutti i nostri elettori e tutti coloro che ci hanno supportato e sostenuto durante il meraviglioso percorso pre elettorale e tramite l’espressione del voto – sottolinea Benzi – Siamo fieri del lavoro fatto e del risultato ottenuto che ci conferma come tantissimi cittadini abbiano creduto in noi, componenti di una vera lista civica, nel nostro progetto e nella possibilità reale di metterlo in pratica attraverso le nostre competenze e capacità sostenute dal sincero e disinteressato impegno. Auguriamo il meglio al nostro paese portando il nostro saluto a tutti i millesimesi.”

“Un grandissimo grazie va a tutti quelli che ci hanno messo la faccia e hanno deciso di “correre” con me, di appoggiarmi e sostenermi in questa campagna elettorale, ma anche a tutti i millesimesi che hanno scelto di darmi nuovamente la loro fiducia e di credere nella nostra lista – commenta Picalli – Avremmo potuto fare ancora tanto per Millesimo, ma lasciamo alla nuova amministrazione comunale una grande eredità, tanti progetti e possibilità per il futuro, che spero verranno valorizzati e portati avanti nel migliore dei modi”.