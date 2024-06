Millesimo, al Consiglio di insediamento del sindaco Garofano minoranza già all’attacco

Millesimo. È partito ufficialmente il primo mandato del neo eletto sindaco Francesco Garofano: ieri sera (giovedì 27 giugno) si è tenuto il Consiglio comunale di insediamento durante il quale è stata formalizzata la giunta composta dal vice sindaco Alessandra Garra, e dagli assessori Alessio La Placa, Giovanni Pucciano e Roberto Scarzella.

“Un bel momento, davvero emozionante – commenta Garofano – Indossare la fascia Tricolore impone una grande responsabilità ma è soprattutto un orgoglio. Da ora siamo pronti a lavorare per Millesimo e i millesimesi, e ad archiviare i dissapori che la campagna elettorale porta sempre con sè”.

Dai banchi della minoranza è però già iniziata l’opposizione. Sia il gruppo guidato da Manuela Benzi, sia quello di Aldo Picalli, a fine Consiglio hanno presentato un intervento che punta il dito sul mancato rispetto delle quote rosa nella composizione della giunta.

Per “SìAmo Millesimo”, “per garantire alle nuove generazioni un futuro migliore devono essere mantenuti i capisaldi dell’uguaglianza, della tutela di chi è in difficoltà, della salute, della libertà, dando attuazione piena alla nostra meravigliosa Costituzione – precisa Manuela Benzi – Il mio pensiero e la mia idea di amministrazione non mi avrebbero mai permesso nemmeno di pensare alla limitazione, peraltro contraria alla legge, della componente femminile all’interno della giunta comunale, che presenta una sola donna pur essendo quattro le elette in maggioranza”.

Più rigido l’intervento di Aldo Picalli, che ha inviato la nota al Prefetto, al Difensore civico Francesco Lalla e alla consigliera di Parità Laura Amoretti della Regione Liguria.

“Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. Fatti due conti, è facile capire che su cinque componenti almeno due devono essere di sesso femminile. Per questo ritengo indispensabile e urgente un intervento del sindaco al fine di garantire il rispetto della normativa, ad oggi ignorata. Anche se la nomina degli assessori è un atto strettamente fiduciario e discrezionale, naturalmente, se emanato in violazione della disposizione normativa in commento può essere impugnato nelle sedi opportune. Per questa ragione, alla luce della conferma data dalla ufficialità della nomina degli assessori, non intendiamo restare in silenzio e in prima istanza procediamo nella richiesta di Accesso agli Atti compresi eventuali dinieghi delle candidate donne”.

“Questi sono atteggiamenti pretestuosi, in Consiglio ho ribadito la volontà di governare nel rispetto delle idee della minoranza, ma se questo è il “buongiorno” immagino come sarà il proseguo – risponde Garofano – Ho composto la giunta sulla base delle competenze, della disponibilità e delle preferenze ottenute da ciascun assessore, per far sì che la squadra di governo lavori al meglio”.