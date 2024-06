Millesimo 2024, Garofano risponde a Benzi sul sito di stoccaggio rifiuti in località Pertite

Millesimo. Il candidato sindaco di “Noi Millesimo” risponde alle affermazioni dell’avversaria Manuela Benzi in merito al sito di stoccaggio rifiuti in località Pertite.

“Un comportamento scorretto che denota scarsa conoscenza del paese. Parla per scopi elettorali ma ciò che serve in questo momento sono la competenza e il senso di responsabilità, non la speculazione elettorale – commenta Garofano – In particolare ha detto delle bugie vere e proprie poiché nei miei incontri pubblici ho affrontato l’argomento, ascoltando e confrontandomi con i cittadini, specie quelli residenti nel mio quartiere”.

E prosegue: “Dalle informazioni in mio possesso non si tratta di un sito di stoccaggio di rifiuti ma di un impianto di lavorazione di rifiuto secco da differenziare. Detto ciò sono fermamente convinto che la prossima amministrazione comunale di Millesimo avrà il dovere di verificare cosa effettivamente SAT vorrà fare su quelle aree (che insistono prevalentemente sul comune di Cengio) e in primis tutelare i nostri cittadini residenti rispetto all’eventuale inquinamento ambientale o al maggiore traffico di mezzi pesanti e su questi temi io e la mia lista siamo assolutamente convinti di essere le persone più affidabili”.