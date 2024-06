Liguria. Il graduale, seppur temporaneo, rinforzo dell’alta pressione porta condizioni più stabili sul comparto Mediterraneo: non mancheranno tuttavia nubi basse sulla nostra regione e sul Mar Ligure, per via di un flusso umido meridionale in risalita sul Mar Tirreno.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 6 giugno avremo al mattino nubi basse compatte su buona parte della regione, con possibili deboli precipitazioni tra savonese e genovesato; poco nuvoloso sui versanti padani. Nel pomeriggio miglioramento delle condizioni, con le nubi che andranno via via diradandosi, portando cieli poco nuvolosi su tutta la Liguria.

Venti deboli al più moderati dai quadranti meridionali. Mare mosso in mattinata sul centro-levante, in scaduta a poco mosso nel corso del pomeriggio. Temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie o in lieve aumento le massime: sulla costa minime tra 17 e 20 gradi, massime tra 20 e 24 gradi; all’interno minime tra 9 e 15 gradi, massime tra 15 e 22 gradi.

Venerdì 7 giugno ancora una volta nubi basse protagoniste indiscusse della scena ligure, sempre con deboli precipitazioni tra savonese e genovesato, dove risulteranno più compatte.

Venti deboli dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature in generale aumento.

Sabato 8 giugno il transito di un blando cavo d’onda porterà piogge deboli sulla regione, che assumeranno carattere temporalesco sulle Alpi Liguri.