Liguria. La saccatura stabilitasi sulla penisola iberica ha permesso la risalita di una massa d’aria calda e relativamente secca sull’Italia centro-settentrionale, con termiche in netto aumento e con un carico di sabbia in sospensione alle medio-alte quote che ci accompagnerà ancora per diversi giorni, favorendo anche lo sviluppo di qualche temporale nella giornata di domani, prima di un discreto peggioramento all’inizio della prossima settimana per lo spostamento della stessa saccatura verso l’Europa centrale.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 20 giugno avremo al mattino brevi, deboli rovesci carichi di sabbia prevalentemente sul settore occidentale e più marginalmente su quello centrale, con possibile attività elettrica associata. Condizioni simili anche nel corso del pomeriggio, con brevi rovesci sparsi a ponente: attenuazione dei fenomeni in serata, con il cielo che risulterà comunque ancora lattiginoso per via della sabbia in sospensione.

Venti al più moderati prevalentemente dai quadranti settentrionali nel corso della giornata, in intensificazione in serata con raffiche fino a 50-60 chilometri orari agli sbocchi vallivi del savonese e genovesato. Mare mosso al mattino, ma in scaduta a poco mosso nel corso della giornata. Stirato sotto costa in serata su savonese e genovesato, per effetto delle correnti settentrionali. Temperature in aumento, specialmente in costa nei valori minimi, per fenomeni di compressione: sulla costa minime tra 22 e 26 gradi, massime tra 26 e 34 gradi; all’interno minime tra 12 e 21 gradi, massime tra 20 e 32 gradi.

Venerdì 21 giugno condizione simile alla giornata precedente, con rovesci sparsi carichi di sabbia che interesseranno questa volta anche la zona compresa tra il genovesato e lo spezzino.

Venti inizialmente moderati da nord, in rotazione a libeccio nel corso della giornata. Mare in aumento fino a mosso in serata. Temperature stazionarie o in leggero calo.

Sabato 22 giugno giornata più stabile delle precedenti, ma con nubi basse sparse sostenute da un flusso di libeccio che gira a scirocco sotto costa.

Temperature in lieve calo. Mare molto mosso a levante in serata.